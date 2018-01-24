福建印发食品安全信息追溯管理办法

福建省人民政府日前印发《福建省食品安全信息追溯管理办法》（以下简称《办法》），并决定自2018年3月1日起施行。

《办法》规定，在福建省行政区域内，对粮食及其制品、畜产品及其制品、禽产品及其制品、蔬菜、水果、水产品、豆制品、乳品、食用油、食盐，以及经福建省人民政府食品安全委员会批准的地方特色食品、其他类别的食品和食用农产品，实行“一品一码”（指同一品种批次的食品和食用农产品，按照规定的追溯编码规则，赋予唯一的识别追溯码）食品安全信息追溯制度，在生产（含种植养殖、加工）、流通（含销售、贮存、运输）以及餐饮服务等环节实施安全信息追溯管理。

《办法》明确，追溯食品未按照规定赋码并销售的，由相关行政主管部门按照各自职责责令改正，可以并处5000元以上1万元以下罚款。追溯食品生产经营者上传虚假信息的，由相关行政主管部门按照各自职责责令改正，并处5000元以上2万元以下罚款。未提供销售票据或电子记录卡、货票（卡）不符或票（卡）账不一致的，由相关行政主管部门按照各自职责，责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上5000元以下罚款。