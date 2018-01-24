帮助做家务，奶奶更健康

女性在家中忙里忙外、操持家务，好像是司空见惯的事情。然而德国一项新研究称，帮奶奶做做家务，不仅是孝心的体现，更有益于她们的健康。

研究人员对英、美、法、意等7个国家3.6万名退休人员的日常活动和健康状况进行了研究分析。结果发现，做家务对老年男女健康的影响有所差别。晚上睡眠时间不足7小时，且每天做家务3个小时以上的女性，身体健康状况下降25％；而每天做家务时间超过6个小时的男性，健康指数则提高了68％。

该研究作者、德国莱布尼茨预防研究和流行病研究所的迪尔曼·布兰德博士说：“日复一日‘困在’厨房准备饭菜和长时间的清洗虽然也可被称为一种运动，但其活动量远远不足，且重复性强，这给老年女性心理上的满足感并不高。而男性们平日在家干的活更多是搞园艺、维修等，这些家务不仅能消耗体力、增强肌肉力量、让身体真正活动起来，且比做清洁更令人愉快。”

德国不来梅大学研究员尼古拉斯·阿杰伊说：“人们的预期寿命越来越长，全球范围内65岁及以上人口的比例在不断上升。了解老年人晚年消磨时光的方式以及对健康的正面和负面影响非常很重要。”研究人员提示，在享受奶奶、姥姥亲手做的可口饭菜时，不要忘了帮着择择菜、洗洗碗，多替老人家干些家务活。 （瑞 秋）