母婴设施建设使用纳入精神文明创建指标序列

记者发自上海 近日，在上海市妇联召开的例会上，据上海市妇联副主席黎荣介绍，在全面实施二孩政策、提倡母乳喂养以及呼吁性别平等的社会背景下，在公共场所设置数量充足、布局合理、配套齐全、管护到位的母婴室，不仅是体现社会对妇女、儿童的尊重和关爱，更是一个城市文明程度的重要标志。2017年上海市妇联、市妇儿工委、市政府发展研究中心联合复旦大学课题组调研发现，上海公共场所母婴设施建设存在覆盖不均衡、使用率不高、设备不齐全等三方面问题。

为此，上海市妇联将向两会建议：尽快出台政府规范性文件，逐步完善和切实推进公共场所母婴设施建设的规划布局；制定分类分级的公共场所母婴设施标准，纳入各类场所建筑设计标准；重点推进交通枢纽中的地铁站、商业中心和公园的母婴设施建设；在现有电子地图载体上叠加公共场所母婴设施查询；建议公共场所的母婴设施日常管理与维护统一参照卫生监督机构制定的卫生标准；将母婴设施建设使用纳入精神文明创建指标序列。

此外，在广泛听取上海市妇代会代表、各界妇女群众的意见和建议的基础上，上海市妇联还将从加强顶层设计和改善民生出发，提出完善上海市婚姻登记制度，明确要求结婚登记时必须对夫妻婚内债务作出约定并予以登记，同时建立婚姻登记中的婚内债务约定实行附条件查询制度；将配偶陪护假延长至15天等议案、提案。