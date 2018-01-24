食品安全状况稳中向好

国家食品药品监督管理总局1月23日召开新闻发布会，通报2017年食品安全监督抽检情况，介绍2018年食品安全监督抽检计划。国家食品药品监督管理总局副局长孙梅君介绍，2017年全国范围内共组织抽检23.33万批次样品，总体平均抽检合格率为97.6%，比2016年和2015年提高0.8个百分点。抽检结果显示，当前我国食品安全状况持续稳中向好。

三聚氰胺连续9年零检出

2014年，新的食品抽检制度建立，至2017年四年间，样本总量从17万批次扩大到23.33万批次，抽检合格率依次为94.7%、96.8%、96.8%、97.6%。2017年比2014年提高2.9个百分点。总体水平和提升速度都比较高。

分类来看2017年食品抽检结果，实现了三个“高位攀升”。

大宗消费食品合格率高位攀升。2017年粮、油、菜、肉、蛋、奶、水产品、水果等大宗食品合格率都在97.5%以上，有的达到99%以上，比2014年都有明显提升。

大型企业的食品合格率高位攀升。2017年大型生产企业样品抽检合格率为99.6%，大型经营企业样品抽检合格率为98.7%，比2017年总体平均抽检合格率分别高出2个百分点和1.1个百分点。

婴幼儿配方乳粉合格率高位攀升。2017年婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%，比2016年提高0.7个百分点，不合格项目主要集中在标签标识方面。“对于婴幼儿配方乳粉，我们严格做到批批检、月月检，其合格率是所有大宗食品中最高的。其质量安全指标和营养指标基本与国际水平相当。”国家食品质量安全监督检验中心高级工程师曹红说。

此外，从食品安全风险控制的角度看，2017年没有发生突出的食品安全问题。过去比较突出的食品安全问题也逐步得到解决。比如，通过持续的专项整治，婴幼儿配方乳粉中的“三聚氰胺”已连续9年零检出；蛋制品中的“苏丹红”连续4年没有检出。

抽检有的放矢，突出三个“紧盯”

从2017年抽检发现的问题看，农药兽药残留、重金属污染、生物毒素污染问题需要高度关注；微生物污染问题仍较普遍；违规使用添加剂、非法添加仍是顽疾，质量指标不符合标准等问题仍然多发易发。

2017年各级食品药品监管部门对于抽检发现的不合格食品及企业及时进行了核查处置，移送司法机关案件线索278件次，责令下架封存、召回不合格食品1108吨。抽检信息和核查处置信息每周都向社会进行了公布。

2018年食品安全监督抽检将更加有的放矢。国家食品药品监督管理总局食监三司司长李奇剑介绍，今年的抽检计划将突出三个“紧盯”：紧盯食用农产品、餐饮食品、方便食品等重点品种；紧盯大型批发市场、校园周边、城乡接合部等重点领域；紧盯农兽药残留、微生物污染等重点指标。

网络食品安全，同样要念“紧箍咒”

网络食品安全同样受到重视。为此，食品药品监管总局2016年发布了《网络食品安全违法行为查处办法》，2017年发布了《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》。

国家食品药品监督管理总局食监二司司长马纯良介绍，我们要求网络食品交易第三方平台提供者对入网食品经营者进行实名登记，审查其许可证；如实记录保存食品交易信息；发现入网食品经营者有违法违规行为的，及时制止并立即报告所在地县级人民政府食品药品监督管理部门；发现严重违法行为的，立即停止提供网络交易平台服务。

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 13 版）