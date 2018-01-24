湘西万名少数民族贫困妇女免费筛查“两癌”

近日，湘西土家族苗族自治州举行了“万名城镇低保已婚育龄妇女‘两癌’免费筛查救助金发放仪式”，此次救助活动由北京博爱妇女发展慈善基金会、湖南省委统战部主办，省计生委、省妇联、湘西自治州委统战部、妇联、计生委等单位共同举办。

湘西自治州位于湖南省西北部，湘鄂渝黔四省市交界处，总人口299万，以土家族、苗族为主少数民族占80%，是习近平总书记精准扶贫战略思想的提出地，是湖南省唯一的少数民族自治州和扶贫攻坚主战场，是老、少、边、穷地区，经济发展相对滞后，有一部分家庭相当贫困，特别是城镇低保育龄妇女，医疗卫生保障不足，为了改善城镇低保育龄妇女健康卫生状况，2017年4月湘西自治州人民政府联合州统战部、妇联、计生委等单位发文《2017年湘西农村适龄妇女、城镇低保已婚育龄妇女“两癌”免费检查实施方案》。

据了解，此次救助活动由湖南绿之韵公益基金会，通过北京博爱妇女发展慈善基金会定向捐赠233万元，地方政府补贴部分资金共计500多万元，为少数民族城镇已婚贫困妇女进行“两癌”免费筛查。据介绍，此次民生工程开展工作时间长，帮扶人数多，也是湘西2017年最后开展的救助活动，项目从去年4月份就制定了实施方案，基金会委托湘西自治州统战部协调，地方妇联具体落实，再由计生委与医疗保健机构签订服务协议，并具体落实到责任人，动员大家广泛宣传与健康教育，预防“两癌”知识，树立“预防”重于“治”的理念，并深入到县、乡、村入户调查和登记，涉及花垣、凤凰等7个县和一个区共计1万名贫困妇女，此次公益项目开展历经8个月，已于去年12月中旬全部完成了筛查任务。

救助仪式后，帮扶人员一行还对已经筛查过的妇女进行了入户家访，深入了解筛查情况，湘西自治州计生委相关负责人表示，工作人员对筛查诊断出疾病的妇女患者进行了登记，并将建立“两癌”信息采集数据库，下一步再进行帮扶工作。