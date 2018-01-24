菌落总数超标成网售食品不合格主要问题

昨天，国家食品药品监督管理总局发布2017年食品安全抽检情况和2018年抽检计划。2017年食品药品监督管理总局在全国范围内组织抽检了23.33万批次食品样品，总体平均抽检合格率为97.6%，比2016年提高0.8个百分点。

国家食品药品监督管理总局副局长孙梅君表示，我国突出的食品安全问题正在逐步减少。非法添加非食用物质问题逐步得到遏制，比如，婴幼儿配方乳粉中的“三聚氰胺”，连续9年“零”检出；蛋制品中的“苏丹红”也连续4年没有检出。

去年食品抽检发现的问题，微生物污染超标，食品添加剂超范围、超限量使用，质量指标不符合标准排在前三位。其他发现的不合格问题有农药兽药禁用及残留不符合标准、重金属污染超标、有机物污染超标、生物毒素超标、检出非食用物质等。

网购食品和网络订餐也正在成为监管的重点。2017年，总局共抽检网络销售方便食品、特殊膳食食品、淀粉及淀粉制品等23个食品大类，共计6996批次，检出不合格样品136批次，抽检合格率为98.1%，较2016年提高1.2个百分点。其中，方便食品、特殊膳食食品、淀粉及淀粉制品网售不合格率分别为8.0%、8.0%、5.6%，不合格率均明显低于线下销售的同类食品。这些食品存在的主要问题为菌落总数、大肠菌群超标等。

食品抽检是目前发现问题的主要手段。今年，全国食品抽检任务总量将达135.05万批次，国家食品药品监督管理总局组织抽检达到25.55万批次，比2017年增加2.22万次。

文/记者 王薇