北京市卫计委：上周流感呈持续下降趋势

昨日，北京市卫计委通报了最新的流感情况，全市144家二级以上医院流感样病例报告数呈现持续下降趋势，2018年第三周报告流感样病例4.4万，比第一周下降8%，流感集中发热疫情也持续下降。随着中小学和幼儿园放假，流感活动将持续下降，但同时春运到来，人群密集等因素会增加流感等呼吸道疾病的传播风险，应注意个人卫生和防护，必要时佩戴口罩。

2018年元旦前后，北京市流感活动度达到高峰，中小学幼儿园等集中发热情况明显高于往年，医院流感样就诊病例处于高位。据市疾病控制中心监测，目前本市仍为乙型(Yamagata系)、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，其中乙型（Yamagata系）和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。

全市144家二级以上医院流感样病例报告数呈现持续下降趋势。在2018年1月15日至1月21日（第三周）期间，全市二级以上医疗机构报告流感样病例数44334人，流感样病例数比2018年第一周的48187人下降8%，比2018年第二周的47047人下降5.8%。

流感集中发热疫情方面，也持续下降。2018年第三周报告3起集中发热疫情，比2017年最后一周的31起下降90.3%，比2018年第二周的7起下降57.1%。病原学监测的流感病毒检测阳性率环比也有所下降，2018年第三周流感病毒检测阳性率为55.7%，比2018年第二周下降4.7%。目前我市流行的流感病毒基因特性和抗原性仍未发生明显变异。

根据全球、我国及北京市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显的变异，本流行季流感患者的临床就诊表现仍符合季节性流感基本特征。

预计随着中小学幼儿园寒假到来，北京市流感集中发热情况会进一步减少，活动强度将继续呈下降趋势。

但同时市卫计委提醒市民，随着春节的临近，我国传统的春运即将到来，短期内人群流动大幅增加，交通工具上和等候场所的人群密集等因素会增加流感等呼吸道疾病的传播风险。提醒市民朋友在旅途中或人员密集场所，应注意个人卫生和防护，必要时佩戴口罩，积极预防流感。

文/记者 张小妹