养老需要“四两拨千斤”

随着老龄化时代的到来，越来越多的人开始关注养老项目，包括万科、光大、远洋、北控、保利等纷纷在京布局高端养老机构。但记者调查发现，高端养老项目价格动辄每月过万元甚至数万元，高档化趋势明显，这让许多有养老需求的普通市民望而却步。（1月22日《北京青年报》）

养老资源供不应求，优质养老机构一床难求，大城市的情况更不容乐观。从调查的情况看，养老资源紧张主要出现在一些市区内交通便利、公共服务设施完备、自身服务设施齐全、价格适中、带有康复护理服务功能的养老机构。人口老龄化趋势不断加剧，对物美价廉养老项目的需求必然更加强烈。

与此同时，我国首个《养老机构发展研究报告》显示，目前我国有超三成养老机构处于亏损状态，全国养老机构平均空置率达到48%，呈现出发展失衡的状态。之所以如此，源于一些公办养老机构位置偏远，服务质量不高，难以适应和满足养老的需求，再加上民营养老项目的高档化，便出现了养老供给与需求之间的偏离。于此背景下，建议政府资金投入向社区和居家养老倾斜的论调被反复提及。

这种情形下，房产企业参与养老机构建设是重要的途径补充，有助于发挥市场主体的功能性，满足分类分层分级的多元消费需求。质优则价高，这无可厚非，但养老服务和设施高档化超过了普通人的承受能力，如此倾向值得警惕。

在市场规律下，引导和激活社会参与的积极性能从根本上优化和改善时下养老机构发展失衡问题。但养老服务和养老设施具有高度的民本性和公益性，如同“房子是用来住的而不是用来炒的”，养老设施也要体现“用来住的”这一核心原则与定位，让普通人真正能住得起，还能住得好，即收费相对合理，又能获得较为优质的服务。

为此，应把握“管放结合”的原则，并寓管于放，于放中严格管理。具体来说，主要是提供优惠政策，给投资与建设养老设施创造良好的环境，比如对相关项目开辟绿色通道，给予土地、税收、金融、信贷方面的优惠，或者采取民办公助的形式，给予必要的财政补贴，以此吸纳更多社会资源参与，从而达到“四两拨千斤”的效果。

但鼓励不是纵容，放活也非放纵，强化管理才能正本清源，把好事办好，实事办实。高价不是养老，普惠才是王道。一方面，虽然价格由市场决定，企业具有自主定价的权利，但合理的利润空间和成本区间，还得由政府来管控，不能由企业“任性而为”。另一方面，要避免养老设施的高档化和收费的高昂化，离不开标准的制定与实施，并在综合评定的基础上，对社会化养老机构进行分级打分，像酒店一样评定星级并控制收费上限，对乱收费的行为给予严惩。

最为关键的是，实现老有所养是政府的基本职责，体现公益性应兼顾公平与效率，并最终体现政府的托底之责。于此，公共服务的触角应延伸到基础保障上来，通过新建一批优质的养老设施，不断提升总量并满足需求，或者整合既有的养老资源，让其发挥最大的优势，多管齐下才能最终破题。