如何破解儿科医生紧缺？

流感高峰儿童专科医院急诊排队6小时，基层社区卫生服务中心小儿流感难接诊，三甲综合医院儿外科数量少之又少……儿科医生短缺已经成为北京乃至全国的一个共同话题。据北京市卫计委数据，截至2015年底，北京市共有儿科医生2264名、儿科护士2261名，即大约每千名儿童拥有一名儿科医生，虽高于全国平均水平（约0.43名），但还有一个现实问题：北京同时承接着全国各地的患儿，因此北京的儿科面临着巨大的压力。儿科医生紧缺的问题成为本届政协会议上委员们关注的焦点。

朱春梅委员：

感冒等小病可去基层医院就诊

今年1月以来，北京迎来流感高峰，到儿科就诊的小患者激增。“在流感高峰季，儿研所一天接诊的儿童达到8700人左右，一名儿科医生每天最多看诊115个病人。”提起前段时间流感高发期时的工作状态，市政协委员、首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科副主任朱春梅有着难言之苦。

针对医院儿科超负荷现象，朱春梅委员建议相关部门应引导完善儿科分级诊疗制度，“孩子生病都到三甲医院的儿科看，会加重这些医院的就诊负担，其实感冒发烧这样的小病可以去一些基层医院就诊。”

如何实现分级诊疗？朱春梅委员建议相关部门要加大对基层儿科医生的培训力度，提高基层医护人员的诊疗能力，同时对基层医院进行儿科危急重症的培训，以此做好双向转诊。

市政协委员、北京儿童医院副院长葛文彤也赞同分级诊疗，认为应发挥基层医院的作用，合理分流大医院儿科患者，“其实就近原则最利于儿童就诊，充分发挥基层医疗机构的儿科诊疗作用，需要基层进一步覆盖儿童常见病检查等一些常规检查，配齐儿童常见药品，完善基层医疗机构的儿科就诊环境、条件等，方便百姓有序就医。”

胡澜委员：

私立医院可分流公立儿科负担

今年流感高峰期，不仅公立医院人满为患，私立医院的儿科也是处于爆满状态，即使各项费用都高出公立医院数倍，仍是一“号”难求。

“每年11月到春节前，都是季节性流感高发期，我们的门诊量也增加了大约30%-40%。实际上，这个时候私立医院也是在分流公立医院的一部分患者。”市政协委员、北京美中宜和医疗集团总裁胡澜表示，为了应对流感高峰期的患者，医院会通过增加多点执业的儿科医生、预约就诊、线上问诊等方式来缓解看病难。“即便在患者多的情况下，我们也要求医生对每一位患者有15分钟的看诊时间。”

“私立儿科医院应发挥作用，在疾病高发期分担公立儿科医院的负担。” 胡澜委员表示，“公立医院与私立医院的定位一般是不一样的，患者也有多元化的需求，私立儿科医院可以分流对医疗服务有更高需求的人群，方便公立医院将医疗资源留给更多有就诊需求的普通民众。”

葛文彤委员：

薪酬向一线儿科医护人员倾斜

北青报记者了解到，截至2015年底，北京市共有儿科医生2264名、儿科护士2261名，相当于每千名儿童约有一名儿科医生。加之北京承接着全国各地的患儿，儿科整体面临巨大压力。

什么原因造成儿科医生如此紧张？据介绍，儿科学系取消后导致儿科医生来源数量不稳定，加上儿科医生诊疗风险大、家长要求高、工作任务重、收入待遇低等特点，儿科医生的数量短期内很难大幅增加，一些规模小的医院更是无法开设儿科专业。

对此，葛文彤委员建议，医疗机构应在相关国家政策的引导下，鼓励有意愿的医护人员向儿科转岗，同时医疗机构在薪酬上也应向一线儿科医护人员倾斜，不断提升儿科职业的吸引力和儿科资源的供给。

“儿科医生培养周期长，收入相比其他专科低，职业难度大，不少医学生认为选择做儿科医生有一定风险。”针对儿科医生紧缺的现状，胡澜委员也建议，应加强儿科医生的培养，“不过近几年，市场对于儿科医生供不应求，所以我们应该乐观看待这个问题，现在儿科医生的收入水平正在逐渐改善。”

此外，朱春梅委员还提出，除了增加儿科医生人数，完善现有儿童专科医院的硬件设施也很必要，比如开设分院，扩大原有空间、规模，增加床位数等，为应对儿童疾病高发期做好充分准备。

文/记者 彭小菲 王晓芸