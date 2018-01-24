昨日上午，市人大代表、 北京儿童医院党委书记王天有在接受北京青年报记者采访时表示，北京儿童医院正在选择新址，但未来本部仍将保留，服务急重症患儿。

今冬流感季，儿童的就医问题再次引起大家的关注。对于儿科的分级诊疗，王天有表示，儿童的疾病中60％至70%是呼吸道疾病和消化疾病，二级医院和一级医院完全可以接诊，不用都涌向三级医院。北京儿童医院在4年前就已开通了“北京儿科是一家”，可以顺畅地绿色转诊及远程会诊。

作为儿童专科医院的一员，王天有非常关注儿科医院的建设。他说，目前北京两大儿童专科医院——首都儿科研究所、北京儿童医院的就医设备陈旧、空间受限，显得儿童看病基础条件落后，存在就医环境和就医空间的问题。此外，儿童传染病威胁生命安全，也希望在腾空间的过程中得到缓解。“例如上海新的儿童医院建有儿科传染病楼，可以对此问题加以解决。”此外，随着二孩政策的放开，产科床位紧张，妇产医院也应加紧建设。

“15年前，北京市政府提出再扩建两所儿童医院，现在来看未来几年就会实现。”王天有说，首都儿研所落户通州基本成定局，而北京儿童医院新址的选址，市政府和市卫计委、市医院管理局正在加紧落实，希望两会期间能推动儿童医院、产科医院的建设，包括推动儿科传染病床位的建设。

对于儿童医院新址的选择，以及采取什么样的搬迁方式，王天有表示将按照疏解非首都功能的总体安排来进行。同时他指出，儿科有其特殊性，儿科疾病病程进展比较快，如果完全疏解到四环、五环外，对就诊非常不利。因此，儿童医院本部、包括儿研所本部应该保留，将急重症患者引入本部。对于慢性病、需要长期住院的患者，则可以去新址。此外，儿童专科医院是稀有资源，希望可以选择在一个交通便利的地方，方便患者就医。（记者 张小妹）