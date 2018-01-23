长时间玩“跳一跳”小心引发腱鞘炎

不久前，微信“跳一跳”小游戏横空出世，迅速蹿成一款全民级小程序，感觉身边的年轻朋友都在刷记录、比分数。但因长时间玩手机引发的手关节不适、颈部酸痛、眩晕、手麻症状也在蔓延。医生表示，长时间玩游戏容易造成关节不适或者引发腱鞘炎，门诊已经遇到不少“跳”出毛病的患者。

腱鞘就是套在肌腱外面的双层套管样密闭的滑膜管，是保护肌腱的滑液鞘。它分两层包绕着肌腱，两层之间的空腔即滑液腔，内有腱鞘滑液。内层与肌腱紧密相贴，外层衬于腱纤维鞘里面，共同与骨面结合，具有固定、保护和润滑肌腱，使其免受摩擦或压迫的作用。

同济大学附属同济医院中医针灸科副主任医师沈群指出，正常的肌肉运动一般不会有腱鞘炎，但如果手指和手腕频繁、快速、密集地重复运动，比如玩“跳一跳”“切水果”等，肌腱和腱鞘频繁摩擦，容易发生损伤，称为腱鞘炎。若不治疗，便有可能发展成永久性活动不便。

“病人会感到关节疼痛、晨僵，通常关节晨僵的感觉在起床后最为明显，而症状并不会随着活动频繁而明显缓解，受影响的关节肿胀，甚至弹响，关节活动障碍。”沈群表示，腱鞘炎以前比较多发于女性及手工劳动者，现在越来越多的年轻人得此病，与对手机过度依赖有关。治疗腱鞘炎的方法很多，主要包括药物、理疗、封闭、针灸、推拿、针刀、手术等。

对于腱鞘炎，预防比治疗更重要。该院中医针灸科副主任医师陆菁提醒，平时不论工作、做家务还是玩游戏等，要保护手指、手腕，不要过度弯曲或后伸；手指、手腕用力不要过大。尤其注意不要长时间重复一个动作。此外，要防止手部受寒。陆菁建议，玩手机、玩游戏要适度，注意双手交替，之后用热水泡泡手。一旦得了腱鞘炎，要及时就诊，早期治疗。可以佩戴拇指护具，不单单是保护拇指，同时还可以固定手腕，预防腱鞘炎关节痛的发生。