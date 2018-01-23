几乎每年冬季都会出现流感，这段时间正处于冬季流感流行期。

乙流今冬异常猖狂

今年流感高峰的主导病毒是乙型流感病毒。根据监测，去年10月以来，本市多种亚型流感病毒共存，近一到两个月，乙型流感病毒快速增长，其他亚型病毒如甲3型、甲型H1N1流感病毒也少量存在。随着寒假临近，流感发病逐渐呈现下降趋势。

上海市医师协会呼吸医师分会会长、上海交通大学附属第一人民医院呼吸科周新教授指出，乙型流感病毒的特点是比较“温柔”，没有甲型流感威力那么大，人体感染后虽然会引起发烧等不适，持续时间3至4天，但是由此造成的重症病例相对较少。

人类与流感的斗争生生不息，周而复始。在流感病毒的大家族中不存在“垄断”，流感“老大”始终在更替中，这和流感流行度有关，更和大部分人群中抗体有关。乙型流感在三年前曾流行，这两年都未出现。随着型别替换，人群抗体衰减，要注意防控乙型流感在集体单位发生聚集性流行甚至暴发。

加强防护高危人群

流感对高危人群的损害或伤害比较大。所谓高危人群，就是儿童、老人、孕妇，还有患其他慢性疾病的人群，比如慢阻肺患者、心衰、冠心病等心血管病患者。

针对高危人群的疾病防控，周新教授表示，最有效的预防途径是注射流感疫苗，一般在秋季11月份注射。当前已过了疫苗接种最佳时机，那么最适宜的预防措施是切断传播途径。流感病毒传播主要依靠两种途径，其一，2至3米内的呼吸道飞沫传播，也是最常见的传播途径；其二，接触传播，在流感的传播上相对较少。因此，对于年老体弱等人群，流感流行期间，避免前往人群过于密集处。对于健康人群，居家务必定时开窗通风，家中有患者应做好消毒和必要的隔离。流感季节应勤洗手、正确洗手，同时戴好口罩避免呼吸道传播，需强调的是，前往医院就诊时务必戴口罩。

抗病毒药心中有数

周新教授表示，发生高烧、上呼吸道感染等流感样症状后，病人应做到在家里相对隔离，发病48小时内服用抗病毒药物，对症使用退烧药等，注意多喝水。如果持续高烧三天不退，合并呼吸道症状如咳嗽、胸痛、咯痰等，应考虑就医。建议与病人密切接触者预防性治疗，服用抗流感病毒药，用时5至7天。

国家卫生计生委今年1月8日发布了《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，并公布一批抗流感病毒推荐药物。这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。新方案明确，发病48小时内，抗病毒治疗效果最佳，西药奥司他韦、常用中成药连花清瘟胶囊、清开灵颗粒（口服液）、银翘解毒类等入选推荐药物。

因病毒和细菌侵袭，支气管上皮受损，感染控制后，部分患者仍持续咳嗽一段时间，此时要根据医嘱合理使用镇咳药物。如果合并干咳等一过性气道高反应性，可使用抗过敏药物。