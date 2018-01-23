每年3月下旬至10月是北方的花粉季，对花粉过敏的朋友要特别小心啦！为避免花粉引起的过敏性鼻炎等症状，今天我们特地谈谈怎样选择防花粉的口罩。

市面上常见的口罩种类让人眼花缭乱，有棉布口罩，医用口罩，活性炭口罩等等... ...是不是都能防花粉呢？让我们一起来看看吧！

1.棉布口罩：样式美观多样，老少皆宜，适宜保暖，但由于孔径较大，对于花粉的防护作用却不大。美观5颗星 ，舒适5颗星，防花粉2颗星。

2.普通医用口罩：在设计上主要以抗菌，抗飞沫为主，可阻挡直径大于4微米的颗粒，所以对大部分花粉颗粒是有效的。缺点是密封性较差。PS：医用口罩对PM2.5的颗粒物还是不够用哦！ 美观3颗星，舒适4颗星，防花粉3颗星。

3.活性炭口罩：含活性炭过滤层，可吸附有机气体及毒性粉尘，无杀菌功能。对较大的灰尘颗粒有一定过滤作用，对花粉颗粒有部分阻挡作用。美观2颗星，舒适3颗星，防花粉3颗星。

4.高级别医用口罩：俗称“小猪嘴”，对直径0.07-5微米之间的细微颗粒都能达到90％以上的防护效果，防花粉效果最好。注意这类产品一般不能清洗，由于细菌会很快繁殖起来，佩戴4－10小时就需要扔掉哦。美观3颗星，舒适2颗星，防花粉5颗星。

(责编：王亚微、权娟)