目前外科手术是治疗直肠癌的主要手段，但单纯的手术治疗效果并不尽人意。随着研究的不断深入，新辅助放化疗逐渐进入大家的视野。

那么什么是新辅助放化疗呢？是指在直肠癌手术切除前给予的局部放化疗，使肿块缩小、及早杀灭看不见的转移细胞，以利于后续的手术治疗。

那么它有哪些优点呢？

它最大的好处就是降低了局部复发率，据统计，采用新辅助放化疗的患者，局部的复发率从原来的8%左右降到了现在的3%。

第二就是对一少部分疗效特别好的病人可以避免大手术，提高生活质量。

第三有研究表明，术前联合应用新辅助放化疗可使部分原本无法保肛的患者最终获得保肛的机会。

虽然新辅助放化疗在直肠癌患者的治疗中取得了理想的效果，但仍有一部分病人对新辅助治疗无效，因此我们目前也在积极研究其他的治疗方法。

大部分文献认为目前直肠癌的新辅助放化疗的毒副反应一般都在可耐受的范围内，极少出现严重的急性毒性反应。新辅助治疗后获得完全缓解和部分缓解的患者，其长期预后也相对较好。

【专家提示】

最大好处可降低了局部复发率，部分好的病人可以避免大手术，提高保肛率。缺点是肝损伤、部分肠道无能，部分手术切除范围不确定。具体要分期分型来决定。

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