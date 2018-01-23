改变不良习惯，远离胃癌

日前，青年演员王苗因胃癌离世，距离确诊住院只有短短的20天，病情发展之快让人惊心。此前国家癌症中心发布的2017中国肿瘤的现状和趋势报告显示，目前胃癌居于我国肿瘤发病第二位。

俗语说，能吃是福。很多人把“能吃能喝”当成是身体健康的标志，在大多数人看来，至少胃口好的时候，肠胃不会出现大毛病。实际上，胃癌早期可能没有任何不适症状，等到出现明显的上腹疼痛、食欲减退、黑便等症状时，往往已经到了胃癌的中晚期，错过了最佳的治疗时机。胃癌容易找上哪些人？如何降低患胃癌的风险，及早发现隐患？市四医院消化内科副主任、副主任医师蒋丽为大家支招。

警惕引发胃癌的四个高危因素

1.幽门螺旋杆菌（HP）感染

据世卫组织报告，幽门螺旋杆菌感染者较正常人患胃癌的危险性可增加2至3倍。

蒋丽称，幽门螺旋杆菌主要通过唾液传播，我国共餐制的就餐习惯，大大增加了感染概率。

2.高盐、烟熏等不良饮食习惯

胃癌在东亚地区高发，与东亚地区各国饮食习惯上的相同特点有关，比如很多中国人喜欢吃腊肉、香肠等熏制、高盐食品，日本、韩国人喜欢吃泡菜、腌制海鲜、虾酱，这些食物的盐分含量都很高。

世卫组织建议，一个成人每天摄入盐分不应超过6克。蒋丽提醒，过量摄入的食盐，直接损伤胃表面黏膜，引起胃黏膜细胞改变，导致胃酸分泌异常。在消化过程中，高盐食品还会产生强致癌物——亚硝酸胺。此外，常吃烟熏、油炸、烧烤类食物，也容易引起胃癌等消化道肿瘤。经亚硝酸盐处理过的肉类在油煎、烧烤、烟熏过程中，还会产生大量的亚硝基吡咯烷，这是一种更强的致癌物。

3.抽烟喝酒

蒋丽表示，烟草中含有的尼古丁、亚硝胺等致癌物质，除了会引起胃癌，还可能诱发肺癌、膀胱癌、口腔癌等多种癌症。酒精在体内代谢成的乙醛也有很强的细胞毒性。

男性中吸烟、饮酒的比例较女性大，尤其是中年男性工作、生活压力大，这是男性更易罹患胃癌的原因之一。根据临床大规模的分析，男性患胃癌风险通常是女性的2~3倍，且在35岁之后，胃癌的发生率快速增高。

4.熬夜等不规律的生活习惯

一般来说年龄越大，患胃癌的比例越高。可是，近年来年轻患者的人数明显增加。熬夜，作为当代年轻人的“新型毒品”，就是致病诱因之一。研究证明，熬夜可以引起内分泌系统和免疫系统紊乱。蒋丽分析，作息不规律又会影响饮食，很多爱熬夜的人有吃夜宵的习惯，夜宵多是油腻、刺激的食物，让工作了一天的肠胃在夜晚仍得不到休息，刺激胃液大量分泌，久而久之，造成胃黏膜溃疡，甚至逐渐癌变。

远离胃癌首先改变不良习惯

蒋丽表示，远离胃癌应从改变不良的饮食和生活习惯做起。此外，积极治疗胃病，定期进行体检都有利于胃癌的防治。

首先，改变不良的饮食、生活习惯。不吃霉变食物，尽量少吃烟熏、油炸、腌制食物，保持低盐饮食，避免吃剩菜剩饭。尽量多吃新鲜蔬菜和水果，适当加强蛋白质摄入，有利于保护胃黏膜。戒烟限酒，按时就寝和起床，保证三餐规律，不暴饮暴食，进食不要过快、过烫，保持心情舒畅。

其次，积极治疗胃部疾病。慢性胃炎、胃溃疡等疾病，如不加重视使其不断反复，就有可能发展成胃癌。因此，经常感觉胃不舒服就要足够重视，及时到医院进行检查。

再次，定期医学检查。日本新发胃癌患者中约50%为一期，而我国只有5%。蒋丽表示，胃镜检查是早期发现胃癌的最好方法，一期胃癌大多是通过胃镜发现的，及时切除病变部位，大部分可以痊愈。45岁以上的人群应该把胃癌筛查作为常规体检项目，通过钡餐透视筛查后，可疑患者接受胃镜检查。对于出现不明原因贫血、消瘦或有胃部症状的患者，不论年龄大小都要及时就诊检查。