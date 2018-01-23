编者的话：春节将至，亲朋好友相聚时免不了“把酒言欢”。但喝多了，难免会有恶心呕吐、胃胀反酸、口渴发汗等不适。本期为读者推荐三个解酒的小验方，聚餐饮酒前可备好。

葛花解酲汤 分消湿热

验方：取葛花、白豆蔻、砂仁各15克，干姜、神曲、泽泻、白术各6克，猪苓、茯苓、人参、陈皮各4.5克，木香1.5克，青皮1克。上述药材研为细末，每次服9克，用白开水调匀温服，或作汤剂水煎服。微微出汗时，醉酒症状即可缓解。

中医认为，酒为湿热之品，其气上腾。宿醉患者体内代谢功能失调，往往出现恶心、口渴、头痛头晕、无食欲等不适。葛花解酲（音chéng，同“成”）汤载于《脾胃论》一书，是解酒名方。方中葛花味甘、性凉，有醒脾和胃、生津止渴、解酒的功效，可使酒湿之邪从肌表排出。猪苓、茯苓、泽泻淡渗利湿，促使酒湿随小便出。砂仁、豆蔻、青皮、陈皮、木香、干姜理气温中，疏滞胸胁胀满，且砂仁、豆蔻皆能芳香醒脾、开胃和中，可止呕吐、助运化，与神曲配伍能消宿食，解酒化滞。饮酒伤脾，所以用人参、白术健脾益气，且人参能增加肝脏的酶活性，使其解毒能力增强。诸药合用，具有分消湿热、温中健脾的功效。无论是一时饮酒过量，还是嗜酒太过伤脾胃，表现为眩晕呕吐、心神烦乱、胸膈胀满、手足颤抖、食少体倦、小便不利等症状，均可用此方。

伤酒之病有寒热之分。该方所治是脾胃虚寒、中阳不振、湿从寒化证候。阳性体质湿从热化、湿热内盛，症状有面赤烦热、口渴饮冷等，最好减去干姜、白术、木香等辛燥之品，改用黄芩、黄连、栀子等苦寒清热之药。

清爽露 和胃止呕

验方：取薄荷5克、菊花10克、葛花5克、山楂15克、白茅根15克。水煎服或冲泡代茶饮，每日1剂。

方中，薄荷味辛，性凉，归肝、肺经，可散热疏风、疏肝解郁、辟秽解毒。现代药理研究发现，薄荷有良好的解热发汗、消炎和保肝利胆效果，能预防宿醉头痛，抵御酒精对肝脏的伤害，防治酒精肝，还能促进口腔流涎、增进食欲、增加胃黏膜供血量，改进消化功能，有益于治疗食积不化、解除胃脘涨滞。菊花味辛、甘、苦，性微寒，归肝、肺经，能疏散风热、平肝明目、清热解毒，可用于酒后头痛眩晕、心胸烦热、目赤肿痛等症。《药鉴》记载其“解醉汉昏迷，易醒，共干葛（葛花）煎汤。”葛花味甘、性凉，善解酒毒，醒脾和胃，解渴，主治饮酒过度、头痛头昏、烦渴呕吐、胸膈饱胀等。现代药理研究表明，葛花中的活性成分能加快乙醇、乙醛的分解，从而解酒。山楂味酸、甘，性微温，归脾、胃、肝经，可消食化积，活血散瘀。《随息居饮食谱》记载其“醒脾气，消肉食，破淤血，散结消胀，解酒化痰”。白茅根味甘、性寒，归肺、胃、膀胱经，可清热利尿、生津止呕，还有增强免疫、抗肿瘤、止血、抗菌、抗肝炎、镇痛等作用。诸药合用，可清热醒神、和胃止呕、利小便，适用于酒醉呕吐、胸膈胀满、烦热口渴、头晕头痛、小便短赤等症状。

枳葛饮 除烦护肝

验方：取枳椇子10克、葛根10克、枸杞子4克、山楂4克。用水煎服，每日1剂。

方中，枳椇子味甘、性平，归肺、脾、胃经，有清热除烦、生津、利二便、解酒毒的功效。民间有“千杯不醉枳椇子”的说法，历代医家一直将它作为解酒止渴要药，适用于醉酒或胃热伤津、烦热、呕吐、口渴，以及肺虚咳嗽、咽干、二便不利等症。现代药理研究表明，枳椇子有显著解酒、保肝、抗肝纤维化及抗衰老、抗疲劳等作用。葛根味苦、辛、性凉，归脾、胃经，有发汗解肌、解表透疹、升阳止泻、除烦止渴等功效，适用于饮酒过度、头晕头痛、烦渴、胸膈饱胀、不思饮食、呕吐酸水等。《食疗本草》中提到：“葛根蒸食之，消酒毒。”《千金要方》以鲜葛根捣汁治酒醉不醒者。研究证实，其解酒毒的主要成分为总黄酮类物质。枸杞子可滋补肝肾、益精明目、抗衰老，其所含的枸杞多糖有加速肝脏解毒和受损肝细胞的修复功能。山楂具有降血压、降血脂、降胆固醇的作用，减少长期饮酒者患酒精性脂肪肝的危害，还能消食化积、行气散瘀，可用于酒后嗳气吞酸、脘腹胀满、腹痛便溏者。诸药合用，可解酒除烦、护肝降脂，适用于酒后燥热烦渴、嗳气吞酸、恶心呕吐、食欲缺乏及酒精性肝病等。（山东莱州市慢性病防治院主治医师 郭旭光）