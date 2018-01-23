胡先生刚过55岁，本该是精力充沛的年龄，这3年来他却总是觉得昏昏沉沉。每晚早早睡下，半夜都会被憋醒好几次，如雷般的呼噜声吵得家人也难以入睡，老婆整天唠叨，宝贝儿子也开始嫌弃老爸了。为此，胡先生很是苦恼，半年前去医院做了一系列检查，被诊断为“睡眠呼吸暂停综合征”，医生建议手术治疗，这可吓坏了胡先生及家人。

胡先生不想手术，来到中医院后，他苦闷地对我说：“每天半夜都会憋醒几次，起床后头痛，白天总是没精神，近来变得很急躁。”仔细观察，我发现胡先生脸色晦暗、身型较胖，便问他：“是不是这几年开始发胖了？平时怕冷，腰酸酸的，大便不成形？”胡先生不住地点头。

以打呼噜为主要症状的睡眠呼吸暂停综合征，多见于体型肥胖、脖颈粗短的人。俗话说，“肥人多痰”，他们体质多以痰湿内盛为主。而痰湿的产生与肺、脾、肾三脏的功能失调有关。肺可疏通和调节体内水液的输布、运行、排泄；脾可运化饮食水谷；肾气具有主司和调节全身水液代谢的功能。

若三脏功能失调，水液在体内的正常运行就会失常，痰湿在体内到处乱跑，要是到了颈部，使气道不畅则引起打呼噜，所以打呼噜并不是纯属疲劳导致的。治疗上应以补肺健脾、固肾化痰为主。胡先生门诊就诊3次后，打鼾较以前明显改善，精神也好了许多，体重减轻了5斤多。自我调理上，应顺应时节，做好日常的预防保健。

1.冬季，北方温度低，南方也在不断降温，均应适当温补。我国民间素有“冬季进补，开春打虎”的俗语。像胡先生这类肺脾肾虚、痰湿内盛之人，宜常吃羊肉、桂圆、大枣、陈皮、杜仲、人参、黄芪、冬虫夏草、枸杞等温补之品，以调补肺脾肾。下面推荐一个药膳方，可供大家参考。

山药当归羊肉煲

材料：羊排骨400克，山药（鲜品）150克，陈皮5克，生姜三四片，精盐适量。

功效：健脾、温肾、化痰。

烹制方法：将羊排洗净切块，浸泡在冷水中，去血水，山药削皮、洗净切块，生姜切片。诸食材一同放入锅中，加清水2000毫升（约8碗水量），大火煮开后，转小火继续煲约1.5小时，加入适量精盐调味即可，此为两三人量。

2.平时可按揉双侧三阴交、丰隆、足三里。三阴交位于小腿内侧、踝关节上3寸；丰隆穴位于小腿前外侧、外踝尖上8寸，胫骨前缘外二横指（中指）处；足三里位于小腿前外侧，在犊鼻下3寸，距胫骨前缘一横指（中指）处。

穴位定位好后，可用右手拇指指端或弯曲食指，以食指指关节按揉穴位，每个穴位按揉5~10分钟，每天早晚各1次。用力需由浅及深，逐渐加力。3个穴位同用，具有健脾化痰、和胃固肾的作用。（广东省名中医、广东省中医院副院长 张忠德）