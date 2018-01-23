有朋友陪伴，大脑老得慢

为什么有的高龄老人记忆力照样好？《科学美国人》杂志刊登研究发现，朋友陪伴有助于老人延缓大脑衰老、增强记忆力。

进行这项研究的是美国西北大学芬伯格医学院的艾米丽·洛加尔斯基教授及其研究小组。他们对31名年龄超过80岁记忆超群的老人和19名认知能力正常的老人展开为期9年的跟踪调查。除接受神经心理学测试，所有老人每隔几年还进行大脑扫描和神经学检查以及其他评估。研究发现，高寿组老人十分看重朋友关系。在“拥有生活目标”和“保持生活自理能力”等方面，两组老人的回答基本相同。9年后，高寿组老人的记忆力与小二三十岁的人一样，甚至更好。

研究人员发现，高寿组老人大脑皮层较厚，左侧前扣带皮层（负责注意力和记忆的重要大脑部位）增厚情况尤其明显，说明这些老人大脑萎缩慢，记忆力自然更强。进一步分析发现，保持良好的社交关系，经常有朋友陪伴，对保护老人的认知能力起到关键作用。（陈 希）