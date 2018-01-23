提起涂鸦，你可能只会想到闲极无聊时的解闷或者小孩子的乱画。不过最近，美国德雷塞尔大学一项新研究提出了随手涂鸦的一大好处：它能使精神更加集中，帮助人们思考和解决问题。

为确定艺术创作能否激发人们大脑中的奖赏效应，促进认知能力提升，德雷塞尔大学卫生与健康学院助理教授吉里贾·凯马尔带领研究小组，请26位志愿者进行创作活动，他们中一组是艺术家，另一组不是。志愿者头戴近红外脑成像发带，完成了三种不同的艺术创作，第一种是在圆形曼荼罗图案上填充颜色，第二种是在一张纸的圆圈内部和四周涂鸦，第三种是自由绘画，每种创作时间为3分钟，两种创作之间都有休息时间。

结果发现，涂鸦和自由绘画创作时，志愿者大脑中与奖赏效应有关的前额叶皮质血流量随之提升，思维、感觉等方面能力加强；而在休息期，血流量则下降到平常水平。不过，在填充颜色的创作中，志愿者的大脑活动有所下降。创作结束后，对志愿者的问答题测试显示，他们的创意、反应和解决问题能力较创作之前有了提高。他们甚至说，3分钟的创作时间太短了。

凯马尔表示，此次研究表明，人在艺术创作过程中不仅能得到快乐，还能提高处理问题的效率。如果你是个公司领导者，下次开会时，不妨让员工们放下手机，拿起画笔，随手涂鸦几分钟。也许，他们能够对会上研究的问题给出一个意想不到的绝妙答案。（孙开元）