去年全国收购粮食8500亿斤

人民网北京1月22日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食局获悉：2017年，我国粮食收储制度改革和库存消化取得新成效。各级粮食部门全年共收购粮食8500亿斤。同时，完善全国粮食统一竞价交易系统，加快推进粮食库存消化，全年政策性粮食库存消化1690亿斤，是2016年的1.37倍；政策性玉米库存比历史最高点下降28%。

据介绍，2017年，粮食流通重大工程建设实现新突破。适应市场化改革新形势和粮油消费升级新需求，国家粮食局和财政部启动实施“优质粮食工程”。中央财政安排补助资金50亿元，重点支持16个省份；遴选了首批“中国好粮油”产品，中国好粮油信息平台上线运行。“山西小米”“吉林大米”“广西香米”“宁夏大米”等区域品牌影响力和市场占有率持续提高。继续推动“粮安工程”建设，安排中央预算内投资19.9亿元，支持建设仓容80亿斤、物流项目26个，仓储设施和物流节点布局进一步优化，粮食流通能力现代化水平进一步提升。粮食产业经济发展拓展新格局，全国粮食产业经济产值同比增长10%。

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 02 版）