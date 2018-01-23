大城“食”事，看上海如何智慧监管

２１日，新一届的上海政协委员，已经可以在会场扫码，获得上海食品安全白皮书，了解上一年度食品安全工作的总体情况。

２０００多万常住人口，２０万张食品生产经营许可证……上海是人口密集、市场活跃的特大消费城市，“舌尖”大事必须严阵以待。直面顽症痼疾、跨前监管新业态、实施智慧监管，上海正在勾勒严密高效的监管体系，使食品安全让人民满意。

精准施策：以问题为导向，直面痛点“严字当头”

每秒钟，有数千公斤农产品被消费，７０％来自外省份供应，一个环节出现偏差，都易埋下隐患。以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，上海正加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，用制度保障破解“天下第一难”。

“地沟油”，是人人谈之色变的食安痼疾。长期来，正规军拼不过“游击队”，处置企业成本倒挂，靠检测、追击根本难以杜绝。

直面痛点，上海拣最难的“骨头”下口。２０１７年１１月，环卫车在中石化加油站加注了“地沟油”生产的生物柴油，餐厨废弃油脂制生物柴油首次进入成品油终端销售市场。这是上海探索“收运处调用”全程闭环监管的新举措，实现了餐饮企业油脂上“锁”、统一收运处置。

为了让“地沟油”有安全的“出路”，必须使闭环链的每一环都同向发力、各得所需。“光是协调会，就开了十几次。”上海市食品安全工作联合会副秘书长郑树松说。

食品不仅要严控风险，更关键是让每个人有实在的安全感受。上海建设的统一追溯平台上，３万家企业的１亿余条数据汇聚；２００多家“明厨亮灶”饭店与监管部门信息“无缝对接”，显示屏上实时显示废弃油去向、原料追溯……

近年来，上海食品抽检合格率保持在９７％以上，安全总体有序可控、稳中向好。在建设市民满意的食品安全城市行动方案等全局、综合性方案基础上，上海已制定系统的体系规范，把食品安全放在党政同责的高度部署推动。

上海市副市长许昆林说，食药监管，要一抓到底，零容忍、出快手、下重拳，用制度、靠技术保障好民生工程、民心工程。

智慧监管：以效果为目标，激发企业主动自律

闵行区田园外国语实验小学的食堂，孩子们的午饭刚烧好，就被逐一装入全密闭的加热保温箱中。在配餐单位上海绿捷，十余块大屏幕正在播放数百所学校的实时画面。

“监督员在屏幕前值守，一旦发现蛛丝马迹，将立刻由专人前往核查。视频画面还与监管部门相连，对遵规守纪的企业也是保驾。”绿捷董事长张国华说。

上海正在推进的放心餐厅、放心食堂工程，旨在通过智慧监管，力争实现“一个不漏”。不靠“人海”战术，利用科学监管，“互联网＋视频厨房”使监管２４小时不下线，截至２０１７年底，已有７１００家通过初评。

“一旦入选‘放心’序列，监管频次会降低。而如果违规，则加大曝光处置。”上海市食药监局餐饮处处长沈伟涛说，上海还鼓励“神秘顾客”投诉，举报可以现场定位、实时上报、及时查处。

１８６家高风险生产企业全部纳入监控，预警信息第一时间发送到监管人员手机；针对快速扩张的企业，制定“网红饭店重点监管名单”；消费者在第三方平台上的“吐槽”，成为监管线索库……大数据使以往少数专业人员的监管，转变为全民参与、社会共治。

复旦大学公共卫生学院教授厉曙光说，这张靠智慧联接的“天罗地网”，将使违法违规分子无处遁形。消费者通过理性选择，用市场无形的手“挤出”不合规的商户。

跨前服务：以需求为焦点，打造新业态“引力场”

咖啡生产线开放在消费者面前，可以全程感受咖啡豆从烘烤到冲泡的过程；生产区域设置了１．０５米高的透明隔栏，与经营区域隔离开。２０１７年１２月在上海营业的星巴克海外首家甄选烘焙工坊里，这条“开在商场”的生产线吸引了不少眼球。

民以食为天，管得紧不是为了管窄、管死，而是在企业合规的基础上，让消费更透明、更放心。星巴克的首张“开放式”食品生产许可证，正是监管部门守住安全底线、主动跨前监管的缩影。

上海是众多新业态的“试验场”。监管部门不断创新方式，既要主动防范食品安全，又能使各类食品新业态蓬勃发展。通过技术研究、风险评估，上海出台了开放式生产的相关审查细则，依法加强事中事后监管。

在浦东，满足低风险、不需要环保许可等的食品经营，纳入“证照分离”２．０；上海自贸试验区，医疗器械注册和生产许可不再“捆绑”，降低创新成本；在杨浦，网络订餐、餐饮、食品“三合一”食品经营许可证，让盒马鲜生这一新零售企业落地……

“面对新业态我们的原则是，守住安全底线基础上，绝不简单说‘不’。”上海市食药监局局长杨劲松说，通过地方标准、“多证合一”、部门规章等方式，让新业态既能跑得快，又能跑得稳。