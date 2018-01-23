超市里，经常看到包装精美的精品蔬菜，因为卖相好、购买方便，被不少消费者青睐。《生命时报》记者随机采访了几位消费者，他们认为，“包装的蔬菜感觉品质比较好，具体哪里好也说不清”“这种蔬菜应该是挑选过的，不用称重更方便”。精品蔬菜值得购买吗？买的时候要注意什么呢？

记者来到北京朝阳区一家大型超市蔬菜区发现，散装蔬菜被堆放在货架下部，消费者购买时需要自选，交给工作人员称重。而纸盘装与盒装的精品蔬菜，已经完成称重贴价签，被摆放在冷鲜柜和较显眼的货架上，价格至少贵1/3。

蔬菜不新鲜，营养打折扣。散装蔬菜直接暴露在空气中，容易变蔫，包装过的精品蔬菜保质期比较长，水分保持得更好。而且一些精品蔬菜经过人工处理，可食用部分更多。

认准“三品一标”。什么样的精品蔬菜更值得选购呢？国家蔬菜工程技术研究中心研究员何洪巨建议，最好买有“三品一标”的精品蔬菜。目前，我国对蔬菜的认证标准有3种，级别从低到高，分别是“无公害农产品”“绿色食品”和“有机农产品”。还有一种是地理标志性蔬菜，因具有产地优势，品质较好。“三品一标”的精品蔬菜一般经过多次质量检测，农残和重金属超标情况较少，比较安全。除了“三品一标”外，蔬菜公司或者经销商自身认定的“精品蔬菜”，仅供参考，大家购买时要擦亮眼睛。

注意新鲜度。尽管不新鲜的精品蔬菜会被退回厂家，但也有处理不及时的情况。买精品蔬菜也要注意看新鲜度。一旦“失鲜”，有些精品蔬菜也就不值钱了。而且，很多精品蔬菜装在不透明的盒子或托盘里，挑选时要格外注意是否有烂的蔬菜。（水 欣）