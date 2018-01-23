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保障北京“菜篮子” 畅通津冀农产品进京路

2018年01月23日08:16 来源：新华社

　　来自津冀地区屠宰企业的牛羊肉已占据北京市场的八成左右。记者从北京市食药监局获悉，随着京津冀食品安全领域协作的不断深入，近年来津冀两地食用农产品“进京”之路愈发畅通。

　　北京市食药监局局长丛骆骆表示，２０１８年将扩大津冀食用农产品供京区域和品种，三地食品、农产品监管部门将建立日常协调机制，设立联席会办事机构，共同开展执法检查、检验检测，防控输入型风险。

　　记者从北京市食药监局获悉，自２０１６年７月至２０１７年底，来自河北省１１８个市县的６３种农产品进入北京市场，累计交易量近３７０万吨，交易额约１８０亿元；产自天津地区食用农产品５７种，累计交易量约２１万吨，交易额近２０亿元。

　　据悉，自２０１６年７月京津冀三地签署《深化京津冀食品药品安全区域联动协作机制建设协议》以来，京津冀三地陆续签署多项协议，通过食用农产品的产地证明、检测报告互认等方式，在保障农产品安全高效供应等方面不断提速。

　　北京市的牛羊肉供应近八成来自津冀地区的屠宰企业。目前北京已有８家大型农副产品批发市场与津冀８家牛羊肉屠宰企业签订协议，进一步加强对接，保障供应安全。（记者林苗苗）

(责编：权娟、聂丛笑)


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