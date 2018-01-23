父亲在儿童语言发展中扮演重要角色

在儿童牙牙学语的过程中，陪伴他们阅读、和他们互动的大多是母亲。许多研究表明，母亲的这些做法有助于儿童的语言学习。澳大利亚的研究人员最近发现，父亲的参与对孩子的语言发展同样也很重要。

澳大利亚默多克儿童研究所１７日发布新闻公报称，该所研究人员发现父亲常在家中陪孩子读书可以促进儿童的语言发展。

研究人员对澳４０５个双亲家庭进行了追踪研究，他们在儿童２岁时调查了父母陪伴阅读的情况，并在儿童４岁时对其进行了语言能力测试。研究人员随后运用多元线性回归模型分析了父亲对儿童语言发育的影响。在综合考虑父母双方收入、职业、教育水平和母亲阅读行为的影响后，研究发现２岁时经常听父亲读书的儿童在４岁时对语言的理解和表达能力都更强。

研究成果发表在美国《儿科学术期刊》上。论文第一作者约恩·郭博士表示，此前的研究已经证实家庭环境和母亲行为的重要性，但关于父亲对儿童语言发展影响的了解十分有限，该研究为此提供了有益补充。

研究也进一步验证了儿童早期阅读的重要性，研究人员建议成年人应当多陪儿童读书。（郭阳）