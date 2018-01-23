眼球长痣的人更易患黑素瘤

眼球中的虹膜含有色素，给不同的人们带来了不同颜色的眼睛。但一项最新研究显示，如果一个人虹膜中的色素出现异常，有斑点和长痣等现象，则患黑素瘤这种皮肤癌的风险会更高。

澳大利亚昆士兰大学等机构研究人员在《英国皮肤病学杂志》上发表了相关论文。研究人员分析了超过１０００人的情况，发现虹膜存在色素性病变的人患黑素瘤的概率是对照组的１．４５倍。这种风险在４０岁以下的人群中尤其明显，患黑素瘤概率会升高到对照组的１．８倍。

黑素瘤是由皮肤上的色素组织发生病变引起的一种癌症。这是一种恶性癌症，一旦肿瘤扩散就难以治疗，目前尚无有效的治疗药物。据介绍，该病是澳大利亚１５岁至３９岁人群中最常见的一种癌症。

研究人员安东尼娅·拉伊诺说，早期检测治疗是减缓黑素瘤病情发展的关键，由于虹膜出现色素性病变十分容易被发现，这项研究有望帮助医生及早辨别黑素瘤高风险人群，尽早干预治疗。（何嘉悦）