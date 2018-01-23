甘肃对深度贫困地区开展组团式医疗帮扶

甘肃今年将组织省级医疗机构对深度贫困地区开展组团式整体帮扶。

记者近日从２０１８年甘肃省卫生计生工作会议上获悉，甘肃将组织省级医疗机构，对“两州一县”深度贫困县开展组团式整体帮扶，每个省级医疗机构分别支援２至３个深度贫困地区基层医疗机构。

“两州一县”是指甘肃省临夏回族自治州、甘南藏族自治州及天祝藏族自治县，是国家确定的深度贫困地区。由于经济落后和历史原因，这里医疗卫生条件较差，医务人员缺乏，部分医院面临“走一个医生就要关一个科室”的窘境。

近年来，甘肃省在甘南藏族自治州探索医疗组团式帮扶卓有成效。记者在采访时了解到，经省级医院帮扶筹建，甘南州碌曲县人民医院的手术室已达到了三甲医院的标准，多学科长期整体帮扶使大量藏区患者留在了县域内治疗，甘南州患者县外就诊率开始降低，各医院床位使用率由原来的不足４０％提升至９０％以上。

甘肃省卫生计生委介绍，甘肃省级医疗机构今年将在各受援医院加挂分院牌子，做好受援地区所有建档立卡贫困户家庭医生签约健康管理服务工作；省级各医疗质量控制中心所在医院牵头指导“两州一县”医院分别建立影像、心电、检验、病理、消毒供应等区域医学中心，使受援县至少有一所医院（含中医院）达到二级医疗机构服务水平，乡镇卫生院、村卫生室逐步达到标准化水平。

按照甘肃省的计划，通过这次组团式整体帮扶，在２０１８年末，全省受援地区常见病、多发病分级诊疗能力大幅提升，到２０２０年县外就诊率下降至１０％以内。（记者梁军）