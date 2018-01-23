河南未来3年医联体实现远程医疗全覆盖

记者日前从2018年河南省医政工作会上获悉，结合国家新一轮改善医疗服务行动计划的要求，河南省今年起实施“患者满意提升工程”，利用3年时间，以二级以上医疗机构为重点，在河南省医疗系统实施涵盖门诊服务、护理服务、医德医风建设等十项内容的改善医疗服务举措，创新医疗服务模式，推动医疗服务高质量发展，满足人民群众对医疗服务的新需求。

河南要求三级医院要进一步增加预约诊疗服务比例，门诊和出院复诊患者的预约时段精确到1小时，同时要优先向医联体内的基层医疗机构预留号源；有条件的医院要逐步完善住院床位、日间手术预约等延伸服务。对于急危重症患者要畅通救治“绿色通道”，提供无缝隙的急诊服务。

未来3年，河南省所有医联体将实现远程医疗全覆盖，服务范围要逐步扩大到乡村、社区等基层医疗机构，医联体内实现电子健康档案和电子病例信息共享。同时，以“一卡通”为目标，实现就诊信息互联互通；以“互联网+”为手段，建设智慧医院，让可穿戴设备、智能导医分诊、智能医学影像识别等智能化就医体验更加触手可及。

据悉，河南省将建立实施检查、检验结果互认制度，医联体内实现医学影像、医学检验、病理检查等资料和信息的共享。

2018年起，河南省医疗机构还将开展“健康食堂”行动，为各类患者提供热量、各类营养素适宜的治疗膳食，并提供营养咨询门诊、营养会诊、肠内肠外营养支持治疗服务。（记者王烁）