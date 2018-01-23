厦门拧紧春节前餐饮食品安全“阀门”

近日，厦门市市场监管局组织开展春节前餐饮服务单位食品安全专项检查，以摸排情况、掌握底数，发现薄弱环节和隐患，督促整改规范。重点检查承担“尾牙宴”“年夜饭”和旅游团餐的餐饮服务单位。

为确保餐饮服务领域食品安全工作落到实处，厦门市食药监管部门组织150多家大型餐饮服务单位负责人进行饮食安全业务培训，以提高其落实食品安全责任意识和安全保障能力；组织大型餐饮服务单位餐饮部负责人签署《餐饮服务单位落实食品安全责任承诺书》，并下发《创建国家食品安全示范城市倡议书》《餐饮服务环节安全生产责任提示提醒清单》《餐饮服务环节环保责任提示清单》和《餐饮服务环节安全生产责任提示提醒清单》，进一步强调餐饮服务单位作为食品安全管理工作第一责任人的职责。

此外，该局还充分发挥“沙坡尾吃堡”“大润发餐饮一条街”等餐饮示范区核心辐射作用，逐步扩大小餐饮示范典型的影响，带动小餐饮店整体水平提升，全力防控食品安全风险，全面保障日常小餐饮就餐食品安全。目前，已建成思明区文化艺术中心、中华城和瑞景商业广场3条餐饮服务食品安全示范街，以及厦门大娘水饺餐饮有限公司等32家示范单位。