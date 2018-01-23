茶垢是健康大敌？盖上杯盖可减少茶垢形成

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

茶垢是健康大敌？

茶是仅次于咖啡的大众饮品。如果你喝茶，一定会注意到杯子、茶壶壁上留下的深褐色茶垢。爱喝茶的人将这些茶垢称为“茶山”，就像古董上的包浆，“无茶三分香”。但传言说，茶垢里面有很多重金属，还有亚硝酸盐，如果不清洗掉可能会危害健康，甚至有“喝茶不洗杯，阎王把命催”的说法。茶垢到底是什么？会不会有害健康呢？

茶垢中主要是茶多酚

曾经有观点认为，茶垢是碳酸钙或碳酸镁沉淀（水垢）吸附了茶黄素、茶红素等色素。另有观点认为，茶汤表面形成的漂浮物是茶叶表面的蜡质。事实上，这些说法都不对。 实验表明，茶垢的主要成分是茶多酚，少量金属离子参与了茶垢的形成。由于绿茶的多酚类物质更多，因此它更容易形成茶垢，而经过深度发酵的红茶、黑茶的茶垢比较少一些。当然，不同类型的茶形成的茶垢成分基本相似。

重金属元素不存在

隔夜茶的茶汤表面常常有一层带有金属光泽的“油膜”，让人误以为其中有某种重金属。不过，从茶汤中沉积下来的茶垢转身就释放重金属到茶汤里面，这本身就不符合逻辑。其实，这层膜的成分和杯壁上的茶垢并无明显差异，也是以茶多酚聚合物为主，不过它确实含有少量金属离子。元素分析表明，茶垢的绝大部分成分是碳、氧元素，来自多酚聚合物，也有少量钾、钙、镁、铝、锌、硒等元素。金属元素主要以不溶于水的碳酸盐或氢氧化物的形式存在，其中钙元素是茶垢形成的主要促进因素，主要来自泡茶的水。铅、砷、镉、汞等重金属污染物并不是茶垢的主要金属元素，因此喝茶之人不必担心。

盖上杯盖可减少茶垢形成

尽管茶垢并不影响喝茶，也不会对健康产生危害，但有不少人觉得茶垢让杯子显得很脏，因此希望茶垢少一些，不妨试试下面几个方法。

第一，喝完茶及时清洗是减少茶垢沉积最有效的方法，如果总是泡隔夜茶，茶垢难免形成“包浆”。

第二，在碱性条件下茶多酚的氧化速度加快，形成茶垢的量增加，因此泡茶的时候放一片柠檬可以减少茶垢的形成。国外有研究者发现，一次泡一袋英式红茶形成的茶垢比一次泡两袋的还多，一次泡五袋竟然不形成茶垢，这很可能是因为茶叶中的多酚让茶汤的pH值下降。

第三，钙离子是形成茶垢的关键元素，因此水越“硬”茶垢越多，而用纯净水泡茶形成的茶垢也会少很多。

第四，茶垢的生成量主要取决于茶汤与空气接触的面积，因此大口茶杯形成茶垢的量会更多一些，盖上杯盖也可以减少茶垢形成。[全文]

走路姿势好 不伤腿和腰

走路可谓是伴随人一生的活动。很多人常常走几步就累，或者感到腰膝酸痛，这除了肌肉力量不足，跟走路的方式也有关系。以下是几种情况下的走路技巧，能够防止疲劳，保护腰腿。

室内行走

错误：在室内行走的时候（光脚或穿拖鞋），如果能听到“咚咚”的声音，就证明你在用后脚跟着地。在迈出脚前，人体会弯曲前脚掌支撑体重，牵拉小腿肌肉紧张起来；迈出脚后，后脚跟先着地，脚趾向上弯曲，稳定性较差，会削弱足弓缓和冲击的能力，给膝盖和腰部带来负担。

正确：在迈步时，后脚不深蹬，用足尖轻轻碰触地面即可，注意放松小腿肌肉；迈步后，用全脚掌着地。这样，小腿肌肉在松弛和紧张间切换，有助于血液循环。应注意步幅不要太大。

上下楼梯

错误：上楼梯时，如果将前脚和上半身的重心放在同一侧，不但会使身体不稳，前脚的肌肉还会负担移动身体的压力，加重膝关节的负担。下楼梯时，如果将前脚放在身体的中心线，就会破坏平衡，特别是对于脊柱和盆骨僵硬的人，腿部负担更重，需要扶手支撑。

正确：上楼梯时，两脚间的距离与骨盆相当，向正上方抬脚；应能感受到骨盆发力带动身体上楼，而不是用腿部肌肉；头和脚方向不一，如迈右腿时，头部偏向左边。下楼梯时，两脚间距略宽于骨盆，用全脚掌着地；骨盆随着前脚微微倾斜，灵活运用脊背的力量，头偏向与脚部相反的一侧，稳定身体。[全文]

拍打经络能缓解感冒症状?

“每天不是拍胳膊就是拍腿的，现在还让我也跟着拍打，说可以缓解我的感冒症状。”近日，“95后”小高向记者反映，爷爷一直给他灌输“拍拍打打治百病”的理念，他想问问是否有科学道理。对此，有医生表示，经络养生是中医养生的重要组成部分，“经常拍打经络，可有效疏通经脉，阻止外邪进入脏腑，产生病症。”

“经络包括经脉、络脉、奇经八脉及其连属部分。”山东中医药大学第二附属医院预防保健中心主任韩兴军介绍道，人是一个整体，五脏六腑和皮肤、头发、五官等都是有联系的，起到联系作用的就是经络系统。中医认为，人体气血就是以经脉为运行路线，所以经络的主要作用是联络脏腑、运行气血。

对于“拍拍打打治百病”的说法，省中医院治未病中心副主任医师张昕表示，某种程度上这种说法是对的。“因为表皮和内脏通过经络联系起来了，所以拍打表皮一定程度上能帮助脏腑功能更好地运行。”韩兴军也认为，经常拍打经脉能保证其通畅，可调虚实，治百病。

“人体有十二经脉，每一条都有不同的作用。”张昕说，例如“肺朝百脉”，手太阴肺经，路线是从胸部的中府穴，沿着上肢内侧的前面，经过天府穴、孔最穴、太渊穴等，一直到大拇指上的少商穴。中医认为，肺主皮毛，且主一身之表。“经常拍打手太阴肺经，有利于老年人呼吸顺畅，还有美容的功效。另外，如果家里有人感冒了，恶寒、鼻塞、咳嗽，甚至头痛等，拍打肺经可有一定缓解效果。”[全文]

锅具清洗，各有窍门

锅具用久了，难免留下烧糊的黑渍、油污等，难以清洗。锅具材质种类多，清洗方式各不相同，让人发愁。日本生活类网站总结了几种锅具的清洗妙招，供大家参考。

1.铝锅。铝锅重量轻薄、传热快，既省燃料又省时间，但长时间使用后容易发黑。注意清洗时，不能使用强酸强碱的清洁剂，否则会发生化学反应，生成对身体有害的物质。也不能用钢丝球等锐利物品擦洗，以免刮坏锅具，破坏涂层及氧化膜。建议放入苹果皮和苹果核，加水煮15分钟，或用切开的柠檬擦洗，其所含的酸会形成保护膜，让铝锅光洁如新。最后，放入淘米水或蔬菜碎末，再煮沸15分钟，可防止黑膜形成。

2.搪瓷锅。颜色漂亮的搪瓷锅烧糊后会留下难看的黑渍，难以清洗；常用搪瓷锅煲汤、熬粥和中药，时间长了锅内也会留下一层垢，影响美观。使用钢丝球“硬刷”会破坏釉面，留下划痕。其实，用面粉就可以轻松去渍。在锅内放满清水，倒入2~3大勺面粉。煮沸后，面粉就会附着在污渍上，剥下后用洗涤剂清洗，即可恢复洁白。

3.铁锅。烹饪时，铁锅的溶出物对人体有好处，但其容易生锈，用久了边缘还会留下厚厚的油渍，有碍观瞻。对于烧焦的铁锅，可倒入清水煮沸10分钟，冷却后用刷子刷掉污垢。用小火烧干铁锅，再涂上薄薄的一层食用油，能防止生锈、延长使用寿命。最好每次炒菜后马上用海绵或刷子清洗，再用抹布擦干水分，让铁锅持久如新。[全文]

苦丁茶不是茶

苦丁茶有疏肝清热、降压降脂降糖作用，颇受都市白领的欢迎。但是，苦丁茶是药而不是茶，不能长期饮用。

苦丁茶，又名角刺茶、苦灯茶、大叶茶，为冬青科植物枸骨、大叶冬青或苦丁茶冬青的嫩叶，烘干，备用。中医认为，苦丁茶性味甘、苦、寒，入肝、肺、胃经，有疏风清热、明目生津之功，适用于外感风热、头痛齿痛、目赤、聤耳、口疮、热病烦渴、泄泻、痢疾等。《本草纲目拾遗》言其“逐风、活血，绝孕”，《本草再新》言其“消食化痰，除烦止渴，利二便，去油腻”。药理研究表明，苦丁茶含有人体必需的多种氨基酸、维生素及锌、锰、铷等微量元素，有降脂、降压、降糖，增加冠状动脉血流量、心肌供血，抗动脉粥样硬化等作用，可明显改善心脑血管病患者的头晕、头痛、胸闷、乏力、失眠等症。[全文]

人到中年，怎样科学减啤酒肚

二三十年前，忙着生计的人们或许还没有保护健康的意识，如今生活好了，健康已成为现代人的头等大事。人到中年，一些小病小痛开始渐渐冒出来，这时的你，自然不能照搬年轻人的健身方式，盲目锻炼、盲目减肥，那么中年人该怎么办？最近一项小型的研究给人们送上了一颗定心丸——五六十岁的中年人可以通过有规律、合理的有氧锻炼计划，重新找回健康、年轻的心脏，无论之前你有多么不爱动，现在都来得及。

近日，美国国立卫生研究院资助的一项研究在《循环》杂志上发表了成果。研究人员发现，那些每周锻炼4至5天，其中几天进行高强度有氧运动，并能坚持两年的人，心脏的僵硬程度明显下降。

灵活的心脏意味着随着年龄的增长，心脏衰竭的风险会降低。“健康心脏的关键在于在正确的时间达到正确的运动量。”得克萨斯州卫生长老会医院运动和环境医学研究所创始人兼主管本杰明·莱文博士说。

如果中年时期的生活方式以久坐不动为主，则会让心肌收缩、变硬，增加心脏衰竭的风险。目前还不清楚的是，究竟应当采取何种方式来降低风险，以及要付出多大的努力。[全文]

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