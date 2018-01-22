三生思莉姿面膜，还你新年好气色

临近年底和春节，真是各种忙，忙着处理各种工作，忙着年前采购年货，熬夜、聚会、通宵更是习以为常！但是不管怎么样，都不能忽略肌肤问题。肌肤的好坏直接决定个人的整体气色，肌肤调养的好,整个人都会容光焕发，肌肤问题多，整个人的气质都会直线下降。

年末我们娇嫩的肌肤更应该及时进补，给我们的肌肤保湿和补充营养，这样一到重要场合时肌肤才会更加争气，而我们个人也能呈现出更加完美自信的状态。

敷面膜绝对是最直接的滋养肌肤的方法。

明星们的美肤秘诀

要说我们普通人如何保养肌肤，最直观的方法，不如向那些每天从早忙到晚，可皮肤依旧活力满满的明星学习。

贝嫂就曾经分享过她的美肤秘诀，每次在走红毯之前，她都会敷上面膜全身放松，让身体和皮肤都呈现最佳的状态。

维秘天使糖糖在大秀开始之前，也会用面膜来急救长途飞行后疲惫的肌肤。

范爷一年敷上千张面膜，无论怎么超负荷工作，她都会随时随地用面膜来犒劳肌肤。不仅举例的三个明星是这样，事实上绝大多数明星包括男星，都会有规律的敷面膜，来滋养肌肤。

所以，面膜真的是参加各种重大场合的急救法宝、决胜保养利器，即使是连续奋战了几个通宵，它也能在短时间内让你容光焕发，气色爆棚。

但现如今，市面上面膜有上千种，要找到一种好用又适合自己的面膜是非常不容易的，面膜用不好，反而更会加重肌肤问题。

三生黑白面膜双搭，开启肌肤新生之旅

由三生中国健康产业有限公司引进源自德国进口的两款思莉姿面膜——思莉姿水光白金面膜和思莉姿臻护黑金面膜，以尖端科技激发自然植物能量，让你每一寸肌肤都能享受奢宠呵护，黑白的完美搭配助你打造超完美皮肤状态，拥有健康鲜活的肌底。

白天用白膜，晚上用黑膜，三生思莉姿面膜带你见证美肌，原生如初，繁忙年末，也要做个精致女孩！

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