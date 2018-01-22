手法按摩 帮你控制血压

冬季，有心脑血管疾病的朋友要注意自己的血压变化情况。因为寒冷会刺激交感神经，体内儿茶酚胺类物质分泌就会增加，导致血压升高，诱发冠状动脉痉挛、心绞痛等心脑血管疾病。下面介绍一些自我保健按摩手法，配合药物可以更好地控制血压。

按揉印堂穴

取穴：两眉头连线中点。

方法：用中指螺纹面按揉100次。手法宜轻柔，带动皮下组织按揉。

按揉太阳穴

取穴：眉梢与目外眦之间向后约1寸凹陷处。

方法：用双手食指螺纹面同时按揉100次。

按揉风池穴

取穴：十指自然张开抱头，拇指往上推，在脖子与发际的交接线各有一凹处(风府穴与颞骨乳突之间的凹陷处)。

方法：用双手拇指螺纹面同时按揉100次。

抹降压沟

取穴：耳廓的内上方斜向外下方走行。

方法：用拇指螺纹面沿降压沟自内上向外下推抹，左右各100次。

抹桥弓

取穴：耳后翳风穴(耳垂后耳根部)至缺盆穴(锁骨上窝中央)连线。

方法：用食指、中指、无名指和小指的螺纹面从上到下抹桥弓穴，左右各20次。

擦涌泉穴

取穴：足底前1/3人字缝的凹陷处。

方法：用小鱼际(手掌小指侧肌肉丰满处)擦涌泉穴，左手擦右侧，右手擦左侧，左右各100次，早晚各1次。（陆桂芳 王婷整理）