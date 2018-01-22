好大夫CEO王航：谁先掌握更好的服务技能 谁就获得发展先机

人民网北京1月22日电 （记者马晓慧）近日，在好大夫在线举办的“领航者大会”上，300多名医生获得“年度好大夫”称号。

著名主持人敬一丹为“领航者大会”主持。她在大会上表示，谈互联网对于行业的颠覆、覆盖、刷新，不如谈新时代医生们如何利用新技术新工具达到治病救人、健康照护的服务目的。

领航者大会还吸引来自行业内外的诸多知名人士参加。原主持人、现投资人张泉灵介绍，在互联网科技高速发展的时代，技术正在改变着人们的生活，其中就包括健康和医疗。大数据、人工智能、区块链，新兴技术层出不穷，渠道、流量和品牌成为了新时代成功的关键因素，医疗的第三方平台的快速崛起和传统机构对新技术新工具的运用，将让医生个体有更大的发挥空间，互联网科技与医疗的融合前景无限。

人民日报高级记者白剑峰关注报道医疗行业十余年，他从一个观察者的角度分析，医疗行业进入新时代是社会发展的必然。过去，老百姓对医疗的追求是“有没有”；现在，老百姓的追求已经提高到“好不好”。未来医疗行业的改革方向从增速到提质，让患者满意，就是医改的方向。

原上海第一妇婴保健院院长段涛从事医疗管理工作20余年，离开公立医疗机构负责人的职位后，他也投身了与互联网密切相关的非公医疗领域。他分享说，当前我国医疗机构发展的现状是数量越来越多，体量越来越大，比例越来越大，质量越来越好，竞争也越来越激烈。随着商业保险、互联网、医生自由执业三个因素的发酵，身带互联网基因的新医疗业态即将蓄势待发。

截至2017年，单以好大夫在线平台的统计数字显示，已有超过17万名执业医师开通个人网站，大夫通过互联网平台提供的咨询、转诊及远程医疗服务次数超过1.6亿次，近三年以每年超过50%的速度在增长，加上部分线上发起、线下服务又返回线上的患者反馈，目前好大夫在线获得了超过450万条患者反馈，这些反馈是本次评选的基础。

除了“2017年度好大夫”，此次大会还颁布了“2017青年榜样”，及“2017基层榜样”两项榜单。透过榜单可以发现，来自患者端的力量正在推动医学回归医疗本质，医生们开始重视医疗服务，一批优秀的医生正逐渐从关注疾病本身转变为关注患病的人，进而收获了良好的品牌声誉。

好大夫在线创始人兼CEO王航介绍，在医疗领域，为服务买单的时代正在到来。2017年度，好大夫在线平台上的17万名注册医生总共服务了1012万名患者。在提高医疗服务数量方面，互联网工具成果显著。一方面，社会经济的快速发展，老百姓越来越愿意为服务买单，尤其是优质的服务；另一方面，优秀的大夫也通过线上的服务获得了优厚的阳光收入。提高医疗服务，回归医疗本质也成为医生群体的共识。值得关注的是，随着医患双方对服务理念的认同，线上服务还收获了更良好的医患关系。为服务买单时代，最大的挑战来自医疗服务的质量，而提升服务质量，是一个长期持续的过程，谁先掌握更好的服务技能，谁就获得了发展的先机。