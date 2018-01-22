接种疫苗是预防流感最有效方法

根据长沙市疾控中心传染病监测数据显示：长沙当前处于冬季流感流行高峰水平。日前，国家卫计委发布了2018年版《流行性感冒诊疗方案》，其中强调药物预防不能代替疫苗接种，目前疫苗接种是预防流感的最有效手段。

疾控专家介绍，流感病毒分为多种类型，此次为甲（H1N1、H3N2）、乙型流感共同流行，其中以乙型流感病毒Yamagata系为主。流感潜伏期一般为1~7天。流感患者和隐性感染者是主要传染源，从潜伏期末到急性期都有传染性，主要通过打喷嚏、咳嗽等飞沫传播，也可经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播，接触被病毒污染的物品亦可引起感染。

相比普通感冒，流感全身症状明显，主要表现为发热、头痛、肌痛和全身不适，体温可达39~40℃，可有畏寒、寒战，多伴全身肌肉关节酸痛、乏力等全身症状；感染乙型流感的儿童则常见呕吐、腹痛和腹泻。大部分流感病例于发病3~4天后体温逐渐恢复正常，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复常需1~2周。部分病例因出现肺炎等并发症可发展至重症流感。

疾控专家表示，接种流感疫苗可显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险，市民可到各正规预防接种门诊自愿、自费接种。建议6类重点人群积极接种流感疫苗，包括：6月龄以上的儿童，60岁以上的老年人，患有疾病在感染流感后容易发生并发症的高危人群，医务人员，儿童、老人及患有疾病人群的家庭接触者和护理者，幼儿园和托儿所工作人员。