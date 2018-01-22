男童胸内藏根绣花针已断成三截

7岁男孩一直咳嗽，到医院拍胸片检查，却意外发现胸部有根绣花针，且已发黑，还断成三截。近日，河南7岁男童小宇（化名）在武汉儿童医院接受手术。

小宇咳嗽十多天一直不好，赶来武汉儿童医院看病。拍胸片检查肺部时，医生意外发现他右侧胸壁和右侧腋窝下有三个金属影。仔细观察，金属影有明显的针尖和针眼，是一根绣花针。

该院心胸外科主任医师皮名安判断，这根绣花针是从小宇右侧腋下位置扎入后，断成了三截，两截停留在腋窝下部位，另外一截1/3针尖部分已游走至胸壁位置，横在右侧第三根和第四根胸骨中间，位置较危险，如果断针再继续游走，可能会移行入胸，有刺伤或感染的风险。随后，医生做手术取出了断针，针已经腐蚀变黑。

绣花针什么时候、因为什么原因扎入体内？小宇及父母都说不清，只能推断可能发生在小宇幼儿期，小宇妈妈曾一边照顾他、一边做十字绣，可能是做针线活时没把针收好，不小心扎进孩子体内的。

皮名安表示，像这类绣花针、缝衣针刺入体内的病例，心胸外科一年会有四五例。一些家庭因为疏忽大意，缝完被子或衣服后没有及时收起缝衣针，结果不小心扎入孩子体内，幼儿不会说话，因而没有及时发现。而断针、钢丝之类的异物进入人体后，会随肌肉运动不停游走，一旦靠近血管，很容易将其刺破。而刺入腹腔内的异物，游走速度更快，会对心脏、肝脏等重要器官产生致命威胁。因此，提醒家长一定要收好缝衣针这类小物件，不要让孩子接触到。