春节“造人”好不好？专家有话说

面对“春节造人，好还是不好”这样一个时代之问、世纪之问，答案到底是什么呢？

要孩子顺其自然最好

场景一：造人（夫妻做爱孕育宝宝）计划蓄谋已久。而且已经确定就是利用春节长假这几天，宅在温暖而舒适的家里，或者不需要长途跋涉就找一个山清水秀、人杰地灵的所在，避开所有的应酬和可有可无的人，全面而专心地铺开这项百年工程，倒是极好的。

场景二：造人计划临时起意。只是为了利用好不容易才有的春节假期，仓促上马，就值得商榷了。您可能会有七大姑八大姨需要走访。大鱼大肉，觥筹交错必不可少。小酌几口尚可，一不小心一醉方休，然后双方再迷迷糊糊地开工，就不太好了。

场景三：到热门景点度假，同时顺便造人，也不是特别好。因为，作为春节这场全世界最大规模人口流动中的一员，你通常会享受舟车劳顿的大礼，欣赏people moutian people sea（人山人海）的壮观。把自己都累成狗，再带病坚持开工，效果可能就不太好了。

场景四：到地球的另外一端找个清净的地方度假，同时造人。风景好，空气好，人气少是事实，但时差问题，安全问题，饮食将就等情况也要考虑。当然，如果你早就习惯，也无所谓。

设定这么几个场景，也就是从这几个方面考虑而已，不同的人，情况不一样。说了等于没有说，这就是常见的、绕来绕去的权威“砖家”意见。 笔者认为，顺其自然可能更好，因为精子与卵子结合、胚胎的生长发育，直到分娩，都是一个自然选择、优胜劣汰的过程。再艰苦的环境，甚至在战争年代，不是也能怀孕生子吗？所以，关于春节造人好不好的问题，没有答案，或者说，没有标准答案。请相信自然和生命的规律，不必过分纠结好还是不好。只要你们两个说好，一拍即合就是好。

想造人至少提前3个月准备

其实我更想说的是，如果决定春节长假（不局限于春节）要开始造人工程，应该提前三个月到半年就做一些必要的准备，这比临时纠结动不动手、造不造人更有操作性。 1.友情提醒 先给备孕的男性提个建议：如果决定春节造人了，你最好从夏天或者秋天就开始戒烟、限酒、禁毒。少陪领导应酬，少给领导挡酒；少去夜店，少熬夜刷朋友圈，少熬夜打网游，少熬夜看美女直播，保持“精”气神。要知道，你当下的种子（精子）是3个月前开始定做的，而不是像唾沫一样，说有就有的。所以，备孕前3个月甚至更早，要好好调整好自己的身体。

2.业余提醒 对于远远超过了“小确肥”级别的女性，或者总以“吃货”自居的女性，如果准备怀孕了，建议“管住嘴，迈开腿”，适当控制体重。肥胖的确是一些疾病的表现或根源，会对女性的生殖能力产生负面影响。而且，让肥胖的女性在孕期去减肥很不现实。因为“一人吃养两人”的借口足以抵挡任何减肥建议。肥胖女性怀孕后发生妊娠期糖尿病的概率会更大，严重者会对母儿造成危险。

3.专业提醒 女性除了要注意和男性一样调整生活方式外，还需要做更多准备。如果单位没有做常规年度体检，自己花钱提前半年去做一个孕前检查是必要的。血尿便三大常规是必需项目。还要做肝肾功能检查，心电图检查，感染指标（针对乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、梅毒等）的检查。肝胆胰脾肾的超声检查也很有价值。如果把怀孕分娩当成一场马拉松，有人平时看起来没有问题，但不表明就能跑下来，做个全身的检查是对自己和孩子负责。否则，怀孕后才发现糖尿病、高血压、心脏病、肝炎等，更让人纠结，是不是？

4.专科提醒 从妇产科医生的角度，建议你在准备造人之前做一个全面的妇产科检查。检查阴道是否有炎症，是否有畸形；检查宫颈是否有癌前病变；检查是否有子宫肌瘤、卵巢囊肿。家族中是否有遗传性疾病，你们是否为近亲婚配等。如果有相应的问题，医生会给你提出建议，是否可以怀孕。

5.专病提醒 作为整天与宫颈病变和宫颈癌打交道的妇科肿瘤医生，笔者特别建议在造人计划通过后准备实施前的半年，去做一个宫颈癌的防癌检查。防癌检查包括宫颈薄层液基细胞学检查和人乳头瘤病毒检测，两者联合检查更好。如果节约一点，可以二选一，目前更推荐选HPV检测。如果一切正常，没有问题，那就可以放心备孕了。如果有问题，可能需要进一步检查（做阴道镜及活检），甚至相关治疗。如果不提前去查，就可能打乱造人计划。如果在造人项目开展后，才发现宫颈有问题，就让人比较头疼。治疗，怕误伤胎儿。不治疗，又怕孕妇有危险。

6.热点提醒 如果想注射或者有机会注射宫颈癌疫苗（也称人乳头瘤病毒疫苗），最好在准备怀孕前至少9个月去注射。尽管专家认为宫颈癌疫苗是安全的，但在妊娠期妇女和哺乳期妇女中是否推荐接种HPV疫苗方面还是很谨慎的，基本持反对态度。目前上市的宫颈癌疫苗，无论是二价、四价，还是九价疫苗，都是推荐要接种三针，分别是0个月，1个月（或2个月），6个月注射。假如注射完一针或者两针之后怀孕了，你一定会担心是否会影响孩子。目前的资料是没有影响，但你心理上总是会感到很纠结。