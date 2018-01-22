改革让北京中医药特色优势彰显

积极宣传贯彻中医药法、制定《北京中医药“十三五”时期发展规划》、出台《北京市人民政府关于支持中医药振兴发展的意见》、推动京津冀中医药协同发展……党的十八大以来，北京市加强顶层设计，统筹推进中医药振兴发展。在独具特色的“北京方案”引领下，改革结出累累硕果，全市占比不到20%的中医资源提供了接近30%的服务。

“十八大以来的五年，是承前启后、继往开来的五年，是不忘初心、胸怀梦想的五年，是砥砺奋进、硕果累累的五年。”北京市中医管理局局长屠志涛表示，北京市委市政府牢固树立中医药改革发展的新理念，准确把握新形势和新要求，实施了一批具有里程碑意义的重点工程；北京市医药分开中医药综合改革开花结果，以药养医的机制得以破除，惠民政策不断释放红利；中医药服务供给侧改革为中医药特色优势注入新内涵，中医药服务健康北京建设水平提升，人民群众的获得感进一步增强。

医改平稳过渡 中医药特色优势更突出

2017年4月8日，北京拉开医改大幕。设立医事服务费、调整医疗服务价格与取消药品加成3项措施同步进行，旨在从制度体系上减少、遏制医疗机构在药品上获利逐利，规范医疗服务。改革提出规范中医医疗服务，突出中医药特色，制定了关于改善中医医院和基层中医药服务，规范中医医疗服务项目（针灸和推拿）、中成药、中药饮片使用等的6个配套文件。

体现中医服务的技术价值和发挥中医医院的中医特色，被认为是此次医改对北京中医行业发展的最大意义。改革对96项中医服务项目的价格进行了调整，其中普通针刺从每次4元调整为26元；艾条灸治疗由4元调整为30元；普通拔罐治疗由每次3元调整为18元，常用的中医非药物疗法基本上都被纳入了此次的调价与医保范围。

“目前，北京中医药行业已实现平稳过渡，改革成效显著。”屠志涛介绍，“一是中医医院相关费用基本得到有效控制。二是全市中医医院的中医药特色更加突出，如在总体收入同比下降了2.5%的情况下，中药饮片收入占药品收入比重上升了5%，达到35%。三是有效管控促进了医师诊疗活动更趋理性化，也提升了群众的获得感。中医师在实施非药物疗法时，更关注质量和疗效，更加注重合理使用药品；同时，老百姓在服务次数、服务质量等方面得到有效保障，老百姓对医事服务费、中医非药物疗法项目费用所体现的中医师的劳动价值比较认可。”

供给侧改革 把中医药服务送到百姓身边

2017年6月28日，北京中医药“治未病”健康促进工程正式启动。该工程由北京市中医管理局规划，由来自全市中医院、综合医院中医科、社会办医机构的2000余名中医骨干组成150余个团队开展实施。

启动仪式现场，新华社记者毛伟豪掏出手机，扫向主办方提供的二维码。他发现，扫码关注后，通过系统评估，服务对象被分为绿色（健康人）、橙色（爱好者）、粉色（家庭女主人）、黄色（老人）、蓝色（已病患者）5种颜色，系统会根据颜色划分提供科普推送、技能培训、健康管理、已病治疗、重点干预等10类中医“治未病”精准服务。全市150个服务点均有显著的二维码标识，已有14万市民通过扫码接受了中医服务。

近年来，北京市中医药服务供给侧改革全面发力。屠志涛表示，“我们尽最大努力把中医药服务送到每一个市民的身边。”

着眼于创新服务供给模式，北京市实施“北京中医健康乡村（社区）” 试点建设项目，组建由988名中医人才组成的31个专家团队，遴选101个中医健康乡村和社区试点建设基地，通过长期派驻出诊、师承、医联体建设等方式，为建设基地的百万群众开展中医药服务。

着眼于中医药健康养老体系建设，北京市开展中医药健康养老“身边”工程试点工作，在东城、西城、丰台、石景山、大兴、通州6个试点区遴选了一批社区卫生服务中心作为中医健康养老示范社区，开设105个中医药健康养老服务专区、组建54个中医药健康养老服务联合体，为试点区的100万老年人提供“卡、包、岗”三结合的中医药健康养老服务。

打造品牌项目 中医药人才培养迈上新台阶

2017年9月24日，海淀区举办2017年名老中医药专家经验传承工作启动暨拜师仪式，22名来自各医疗机构的中青年骨干医师将跟名师学习3年。海淀区卫生计生委主任甄蕾表示，海淀区已初步搭建区级中医药师承教育平台，并初见成效。

今年1月3日，朝阳区举行中医药薪火传承育星工程暨名中医工作站启动仪式。育星工程学员将跟随国医大师、全国名中医、首都国医名师等侍诊抄方，进一步提升临证水平。朝阳区卫生计生委中医科科长冯传友认为，此举标志着朝阳区已建立起系统完备的中医药人才培养体系。

为发挥健身气功在健身和治未病中的重要作用，提高社会体育指导员和中医师的服务能力及整体素质，北京市中医管理局联合北京市体育局推出体医结合“万人计划”，学员由北京市300余名执业中医师组成。此外，北京市还启动实施了西学中高级人才培养、中医住院医师规范化培训改革、“双百工程”、规培基地指导教师队伍建设、三优教学团队建设等一批人才培养项目。

整合北京地区乃至全国优质中医药资源，京豫宛三地联合举办仲景书院，依托河南南阳张仲景故里的人文地理优势，搭建中医药传承与创新的学术交流平台，建立“仲景国医三师”专家智库，5年内计划培养300名“仲景国医传人”。

“面向未来，使命神圣，任重道远。”屠志涛说，“我们有信心不断完善发展政策与机制，推进首都中医药事业稳步前进。”