找准5个着力点加强中医药文化建设

近日，河南省中医管理局、河南省文化厅印发《关于加强中医药文化建设的指导意见》，明确通过5项主要任务，加强中医药文化建设，提出要通过5~10年，基本建立中医药文化建设有效机制，中医药健康文化素养水平较“十三五”初期提升10%。

这5项主要任务为：开展河南中医药文化研究，总结、梳理仲景文化等具有浓郁地方特色的河南中医药文化历史渊源、发展脉络和基本走向，凝练具有河南特色的中医药哲学观、价值观和健康观；建设中医药文化传播载体，建设好中医药文化传播平台；完善中医药文化人才队伍，充分发挥国医大师、国家和省级名中医的作用；做好中医药新闻宣传工作，充分利用各类新闻媒体，丰富宣传渠道；推动中医药文化全面发展，推动中医药文化“进校园、进社区、进家庭”。

《指导意见》还公布了河南中医药文化研究专项、河南省中医药文化科普著作出版资助专项、全国和河南省中医药文化宣传教育基地建设项目等6个重点项目。