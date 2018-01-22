家长应将正确价值观贯注子女一生

近日，嘻哈歌手PGOne因被网友举报其歌曲存在教唆青少年吸毒、侮辱妇女、低俗等问题，被中国妇女报、新华社、人民日报等各大主流媒体严肃批评。共青团中央在批评中特别提道：“公众人物在网络空间更应积极树立公共标杆，给青年人以正确的引导。”随后，PGOne在道歉中也表示：“日渐成长以后深感自己应提升社会责任感，价值观及公益心，对粉丝也应起到更好的榜样作用。以后在音乐作品的制作当中会更加提升正能量核心思想。”

然而事件还未平息，PGOne的一些粉丝却通过微博等网站纷纷晒出学历，以“高学历”身份为偶像摇旗呐喊。粉丝们这种明明“高学历”却展现出三观偏颇、是非观缺失的现象，再次引发社会热议。

“高学历”粉丝失态追星

与各大主流官方媒体和大部分网友基于社会道德底线所给出的批评态度不同，PGOne的一些狂热粉丝所发表的言论让人大跌眼镜。

一位名为“酪酿糖粉”的粉丝在微博中表示：“pgo做了三儿是有多难啊，想爱就爱呗，还非得拿社会道德标准约束。”

还有粉丝表示：自己的偶像才是最委屈的。

更甚者，当这些发表奇葩言论的粉丝被贴上“脑残粉”的标签后，他们纷纷晒出学历奋起反击。

一名“高学历”粉丝晒出自己的简历：常青藤硕士毕业、英语专八、CFA Ⅱ，年薪过百（万）、家庭幸福……并声称“就是喜欢PGOne，骂我脑残前麻烦自己先掂量下自己。”

除此之外，中国妇女报·中国女网记者看到，参与晒学历的粉丝还有复旦大学本硕连读毕业生、伦敦大学教育研究院硕士毕业生、985高校金融硕士、美国公立TOP10心理学专业学生等各种国内外名牌大学知名专业学生。还有不少粉丝表示：想通过自杀让偶像的音乐回到网上。

“粉丝”的理智与情感

“我非常能理解大众的想法，我以前也是大众。”曾在香港某高校取得硕士学历、现居香港的金女士历来是朋友们心中的追星狂热分子，如今，她是PGOne粉丝群里的头号人物。

她告诉记者，她知道自己的言论会被认为与大众主流观念相违和，被认为作为粉丝没有道德底线和原则，盲目追星。但这份理智并没能阻止她对PGOne的狂热喜爱和绝对宽容。

年幼时，金女士曾是林志颖的忠实粉丝。而自从去年收看了《中国有嘻哈》节目后，她被这个完全不一样的歌手迷住了。“没见过这么牛的。”“没有听过这种唱法。”“其他明星都是文质彬彬的。”短短几句话，呈现出金女士追星的心路历程。

而说起对PGOne的批评，金女士表现得非常愤慨：“像PGOne这样的人就不是正常人，不能用一般人的标准去衡量，这个是不公平的。”她在看来，嘻哈歌手中普遍存在低俗问题，却只有自己的偶像被“抬”了出来，她感到非常委屈。

清华大学新闻专业学生小青（化名）也是朋友眼中的追星迷。但她的追星态度与金女士截然相反。

“如果我的偶像有这一类负面新闻，而且得到证实是真实存在的话，我二话不说，回踩！”在小青看来：“他如果连基本的道德和法律都不能遵守，那么他不配成为‘偶像’。”

追星曾带给小青积极鼓励。“我初中时喜欢看魔幻电影，喜欢到会记台词，会和同学模仿电影对话，这些让我从一个不敢开口说英语的比较内向的小孩，到英语成绩突飞猛进，代表学校参加各种英语比赛。高中时喜欢过足球运动员和游泳运动员，因为他们的竞技精神一直给我鼓舞，让我坚信：他不也是从决赛外围圈一步步成长为世界冠军的吗，你也可以一步步考到第一的。”

近年来，小青喜欢上了韩流艺人，在她看来：“喜欢艺人很简单，因为他们的职业就是让我们开心，在我们疲惫的生活里制造一些快乐的瞬间，如果因为追星不快乐了，那么他们的职业价值也就不存在了。”

作为传播学学生，小青更是非常清楚：“偶像是集多方面工作共同制造出来的一个‘想象的存在’，追星不如说是在追求自己的一个想象，所以不要太过‘真情实感’，过好现实生活才最重要。”

小青发出质疑：“如果偶像有一些不当言行，我们应当反思一下，如果他是现实中的身边人，我们愿意与他做朋友吗？如果你在现实中不想和一个‘不良少年’做朋友，你为什么还要让他做你的偶像呢？”

家庭教育对子女三观的影响贯穿其一生

一些粉丝特别是“高学历”粉丝在追星中所表现出的缺乏正确三观和基本是非观的现象，不禁让人忧虑。心理学学者唐映红更是在文章中说出广大家长的担忧：如何避免自家孩子成为某些三观崩坏的明星偶像的“脑残粉”？

在朋友们看来，第二书房连锁社区图书馆创始人李岩夫妇可谓家庭教育的成功者。2011年，李岩的女儿以裸分640分的成绩考入北京大学，毕业后，又被公派到美国学习教育专业。然而这样优秀的女儿，也有过追星经历。

“我女儿初中时喜欢周杰伦，我带她去看过演唱会，喊得歇斯底里的。”谈起女儿童年趣事，李岩认为，“追星是这个年龄段孩子的普遍现象，无关对错，关键是‘星’怎么追。”

李岩与记者分享自己的看法：“像我们小时候，罗盛教邱少云就是我们心中的明星。追星追的是榜样，对孩子来说，这些榜样必须是正面的。然而人无完人，这就考验家长的智慧，在对孩子的引导教育中如何放大明星的优点，淡化他的负面影响。”

“周杰伦有什么好的，不就唱歌嘛？”得知女儿追星后，李岩曾和爱人专门对周杰伦进行了“调查研究”，结果他们发现：周杰伦是个大孝子。“我们跟女儿就这一点进行了交流，女儿也对周杰伦有了更全面的认识，这个明星也变得有血有肉起来。”李岩思考发现：“对于大多数粉丝来说，他们追星追的是明星身上职业化、产品化的东西，但我们作为家长，就要挖掘其成功背后可贵的品质，让明星变成人生的榜样，这样对孩子的正面影响更大。”

“教育过程就像游泳，大鱼游在前面，小鱼跟随在后观摩效仿，这就是‘从游’。”李岩认为：“在家庭中，父母教育孩子更是如此，本身就要树立正确的价值观，以言传身教让孩子不断学习效仿。如果孩子‘从游’的不好，要多找自身原因。”

“决定一个人的发展最持久和最长远的不是智商和情商，而是一系列的言行所表现出来的价值观。它将影响孩子未来的生活与工作的格局。而家庭是孩子道德发展的基地，它决定了一个人的心胸开阔程度，是一个人价值观的发源地。”南京师范大学教育科学学院儿童发展与家庭教育研究中心副主任殷飞指出：“一个人的智商可以决定他在学业上的成就，一个人的情商可以决定他在某个人群中受欢迎程度，而一个人的人生观、世界观和价值观将会决定他能平安地走多远，他所有的智力所创造出什么样的产品与财富以及追求什么样的生活方式。”因此，“父母在教育孩子的过程中，除了应付孩子当下的各种考试考学与就业挑战，还需要从一个人一生发展的平安幸福的根本上花工夫，否则孩子越大，三观上反映出的发展问题也将会越多。”

记者采访了部分985大学学生的家长，他们一致认为，虽然孩子上了大学，而且上了比较好的大学，如同进了象牙塔；从年龄上讲，也超过了18岁，算是名副其实的成年人了。但是，社会还无时无刻不从多个方面影响着他们，而有些影响恰恰是负面的，孩子却有可能认为是所谓的“时尚”。

因此，作为家长，不能因为孩子上了大学就认为他们能自觉屏蔽掉一些负面信息、能避免一些非理性行为，认为自己已经完成了教育任务，并放松了对他们三观的关注。毕竟，在家庭教育中，父母对子女三观的正确引导是培养他们健康人格的保证，应该贯穿他们的一生。