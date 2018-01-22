让全科医生成为社区居民健康“守门人”

据国家卫计委统计，截至2016年年底，我国注册执业的全科医生共有20.9万人，占执业（助理）医师的6.6%，每万人口拥有全科医生1.51人。而2012年年底，全科医生数量为11万人，占执业（助理）医师的4.2%，每万人口全科医生仅0.81人。全科医生队伍日益壮大，成为社区居民健康的“守门人”。

随着中国慢性非传染性疾病的增加，人们最需要的其实不是大医院和医疗专家，而是近在身边的全科医生。一直以来，在地广且人口分布不均的我国，致力于发展和壮大最适合我国国情的最具效益的全科医生队伍。截至2016年年底，全科医生共有20.9万人，每万人口拥有全科医生1.51人。特别是，我国计划到2020年培养全科医生30万名以上，并创新全科医生培养与使用激励机制，实行“定向培养、县管乡用”，以此提升基层卫生岗位的吸引力。

不容置疑的是，培养和发展全科医生队伍，有助于缓解群众反映强烈的“看病难、看病贵”等问题。就目前而言，我国仍呈现出全科医生数量偏少、素质参差不齐、青黄不接、后继乏人、待遇低、社会认知度不高等诸多问题，亟待逐一破解。全科医生遇到的最大困难，是缺乏社会认同，包括全科医生自己，也缺乏职业成就认同感。

一方面，由于全科医生的主要工作场所在社区医院，尤其村卫生室，在很多人眼中实际上就是“小诊所”的代名词，是不被信任的医疗机构，是医疗技术和医疗设备落后的机构。这使得社会上不少人认为，全科医生就是过去的“赤脚医生”，或认为是“什么都会一点，什么都不精通”的“万金油医生”。其结果是，患者对全科医生缺乏信任，不愿意找全科医生看病，或害怕找全科医生看病。

另一方面，全科医生受到的教育和医学知识，虽比不上专业医师，但付出的代价和心血，却一点不比专业医师少。全科医生基本上在基层卫生院工作，工作条件和环境远不如专业医师。而且，全科医生的工资水平不如专业医师高。全科医生的福利待遇，也远远不如在大医院的专业医师高。这种现实的巨大落差，使得很多医学生不愿意，或者不屑于做全科医生。

基于以上几点，必须进一步优待全科医生，使全科医生看到美好职业前景。首先，应加大对全科医生的宣传力度，纠正公众对全科医生的误解。同时，大力培养高素质的全科医生队伍，以精湛的医术争取患者的认同。再者，全科医生在职称评定方面应当给予优惠政策，职称评定名额适度向全科医生倾斜。尤其是，地方对于全科医生要实行特殊岗位津贴，要保证全科医生的收入不低于专业医师，甚至要高于专业医师，吸引更多优秀的全科医生扎根基层，服务基层群众，成为社区居民健康的“守门人”。