我国二孩出生人数 去年比前年增加162万

国家统计局20日发布的数据显示，根据全国人口变动抽样调查数据推算，2017年我国出生人口1723万人，虽比2016年小幅减少，但明显高于“十二五”时期年均出生1644万人的水平，是2000年以来历史第二高值。特别是二孩出生人数比2016年明显增加，比重继续上升。

全国人口变动抽样调查结果显示，2016年和2017年，我国出生人口分别为1786万人和1723万人，比“全面两孩”政策实施前的“十二五”时期年均出生人数分别多出142万人和79万人。2017年出生人口比上年有所减少，主要原因是一孩出生数量下降较多。

李希如说，2017年是我国“全面两孩”生育政策实施的第二年，也是政策效果完整显现的第一年。受政策效应影响，2016年二孩出生数量大幅上升，明显高于“十二五”时期平均水平，2017年二孩数量进一步上升至883万人，比2016年增加了162万人；二孩占全部出生人口的比重达到51.2%，比2016年提高了11个百分点。总的来看，“全面两孩”政策的实施，二孩出生人数的明显增加在很大程度上缓解了一孩出生数量减少的影响，有利于改善人口年龄结构，促进人口均衡发展。（据新华社）