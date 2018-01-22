现代人青春期24岁才结束？

新华社电 澳大利亚一项研究发现，现代人从10岁开始进入青春期，直到24岁才结束，而先前19岁即被视作已经告别青春期。

研究领头人、澳大利亚墨尔本儿童医院青少年健康中心主任苏珊·索耶指出，尽管许多成年人适用的法律权利从18岁开始，但现代人通常在更晚些时候才开始扮演成年人角色并承担相应责任。

这项发表于英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》杂志的研究称，年轻人接受教育的时间更长，而结婚生子的年龄推迟，造成青春期延长。生理方面也有证据显示现代人的青春期后延，例如大脑在20岁以后仍持续发育，运转更快、更高效，以及25岁才长出智齿等等。

另一方面，受营养丰富、健康良好等因素影响，现代人的青春期比以前开始得更早。大脑下丘脑开始分泌激活性腺和垂体的激素标志着青春期的开始，以前这多发生在14岁时，如今却提前到10岁。

研究人员认为，应该确保法律适应延长的青春期。一些专家则担心，这会进一步令年轻人成为“巨婴”。 （袁原）