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哪些风湿药不伤胃

2018年01月21日09:01 来源：人民网-生命时报

客户端读者孙先生问：我今年55岁，得类风湿好几年了，因为经常服用止痛药导致胃部不舒服，请问什么药既不伤胃又能治风湿？

东南大学附属中大医院风湿免疫科主治医师施青解答：类风湿关节炎不能只吃止痛药，常规需要多种抗风湿药联合治疗，药物的选择都要个体化。病情稳定后逐渐停药或减药。很多药确实有副作用，但专科医生用药时都会全面考虑，必要时加用防止副作用的药物。总之要到正规医院正规治疗，不能自己到药店买药乱吃。类风湿性关节炎是一种致残率相当高的疾病，但通过早期治疗是能够康复的。治疗上有药物治疗和外科治疗等。生活中，要避免风寒湿邪侵袭，防止受寒、淋雨和受潮；关节处要注意保暖；不要贪凉、贪吃冷饮。加强锻炼，增强体质。预防和控制感染。有些类风湿关节炎是在患了扁桃体炎、鼻窦炎、咽峡炎、龋齿等感染性疾病后发病的。保持心情舒畅，对类风湿的危害要有正确的认识，既不要认为它是小病，轻视治疗，也无需“谈类风湿色变”。（施青）

(责编：崔元苑、许心怡)


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