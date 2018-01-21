“大寒大寒，防风御寒。”昨日是“大寒”节气。在这个节气中，寒潮频频南下，“风大、低温”是主要特点。中央气象台预报显示，大寒后冷空气活动频繁，22日起，新一股冷空气将影响我国中东部地区，长江中下游及其以北地区有4～6级偏北风。而湖南大部分地区降水逐步增多，本周大风降温雨雪将要归来。

省气象台监测数据显示，1月中旬以来，湖南大部分地区降水稀少，这一局面将迎来转折，预计本周湖南以阴雨天气为主。24日起，随着冷空气势力显著加强，湖南将出现一次低温雨雪冰冻天气。市气象台台长丁玄分析，根据最新天气趋势，长沙也将于23日夜间至25日出现一次寒潮天气过程，届时最低气温将降至0℃；25日至28日将会持续出现低温雨雪冰冻天气，气温-2℃～0℃，有冻雨或雨夹雪。市民及相关部门要注意防范。

错过1月初的雪，长沙人这次能否见到雪？据分析，此次大规模雨雪天气的“标准配置”已形成，与2008年1月下旬的大规模雨雪、2018年1月上旬的第一场大规模雨雪相比，这次可谓“最冷”，“雪线”有可能比月初那次更偏南，长沙由于地形原因，可能有冻雨和雨夹雪夹杂着下。不过，省市气象台专家说，此次雨雪下多大、多久，依旧充满变数。

雨雪在路上，气象专家提醒，大寒节气保暖要紧，要多吃温热食物，出门戴好围巾、手套。（记者 张洋子）