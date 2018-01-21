目前流感流行水平上升趋势正在减缓

19日，记者从广东省疾病预防控制中心获悉，目前全省流感流行水平上升趋势正在减缓。疾控专家提醒，由于我省流感历年主要流行高峰出现在3-7月，因此市民对流感情况仍需持续关注。接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，专家建议老人、儿童和体弱多病者及早到当地预防接种门诊接种疫苗，减少重症的发生。

今年入冬以来，我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行强度最大的一次。我国流感病毒监测结果显示，今年流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。广东专家对我省流感情况进行持续监测发现，全省流感疫情主要发生在学校，绝大部分病例临床表现以轻症为主。

而最近一周的流感监测数据也显示，我省已呈现流行水平上升趋势减缓的迹象。疾控专家预测，随着学校和托幼机构放寒假，本次季节性高峰将出现回落。专家同时提醒，由于我省流感历年主要流行高峰出现在3-7月，因此对流感情况仍然需要持续关注。

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中美科学家发现疫苗制备新方法

据新华社电 中美科学家团队合作发现一种疫苗制备的创新性方法，有望开发出安全、高效的新流感疫苗。

发表在最新一期美国《科学》杂志上的这项研究显示，科学家通过基因组筛选，找到并解除流感病毒的防御机制。

英国免疫学学会主席彼得·奥本肖评价这项研究时说，中美科学家团队通过新方法扫描了病毒全基因组并找到8个突变点，“未来有可能制成效果有大幅改进的疫苗”。