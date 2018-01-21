我国每万人拥有全科医生1.51名 守好健康门 服务更贴心

去年底的一天，在河南省焦作市解放区焦北社区卫生服务中心，53岁的胡恩堂急匆匆走进诊室，全科医生赵黎明立刻迎了上来：“血压高了？还是颈椎病犯了？快让我瞧瞧！”

赵黎明是老胡的家庭医生，很熟悉老胡的身体状况。而老胡也信得过赵黎明，大小毛病都要找她。胡恩堂的手机里存着赵黎明的电话和微信，哪儿不舒服了，就跟赵黎明聊几句。“赵医生有问必答，特亲切。”老胡说。

然而，4年前的赵黎明可不敢“啥病都瞧”。她原是一名内科医生。2012年，焦作市被国务院医改办列为全科医生执业方式和服务模式改革试点城市。赵黎明参加了为期一年的全科医生转岗培训，成了一名全科医生。如今，赵黎明的家庭医生团队管理着周边1042户家庭的3936位居民，高血压、糖尿病患者等重点人群超过600人。她每天走街串巷，手机24小时不关机，要接数不清的患者电话。

“几年前，老百姓宁愿去大医院排队，也不相信社区医生。直到全科医生队伍强起来了，实际解决了老百姓的看病难，才渐渐取得信任。我们中心现在共有6名全科医生，还是忙不过来。”赵黎明说。

据国家卫计委统计，截至2016年底，我国注册执业的全科医生共有20.9万人，占执业（助理）医师的6.6%，每万人口拥有全科医生1.51人。而2012年底，全科医生数量为11万人，占执业（助理）医师的4.2%，每万人口全科医生仅0.81人。全科医生队伍日益壮大，成为社区居民健康的“守门人”。

全科医生是综合程度较高的医学人才，主要在基层承担预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务。全科医生扎根基层，是医疗服务体系“金字塔”的基石。目前，我国全科医生主要分布在社区卫生服务机构和乡镇卫生院。其中，社区卫生服务机构全科医生为7.83万人，占37.5%，平均每家社区卫生服务机构拥有全科医生2.28人；乡镇卫生院全科医生为9.28万人，占44.4%，平均每家乡镇卫生院拥有全科医生2.52人。

近年来，我国将全科医生培养逐步规范为“5+3”模式，即先接受5年的临床医学（含中医学）本科教育，再接受3年的全科医生规范化培养。在过渡期内，3年的全科医生规范化培养实行“毕业后规范化培训”和“临床医学研究生教育”两种方式。2014年至2017年，通过全科专业住院医师规范化培训招收了3.4万人。同时，通过助理全科医生培训、转岗培训、农村订单定向医学生免费培养等方式，多渠道加快壮大全科医生队伍。2010年至2017年，转岗培训12.5万人，农村订单定向医学生免费培养4.4万人。

2016年，国家卫计委在浙江等9省启动乡村全科执业助理医师资格考试试点。考试针对工作实际，统一组织、单独命题、单独划线，合格者发放乡村全科执业助理医师资格证书，限定在乡镇卫生院或村卫生室执业。2017年，这项考试从9个省扩大到24个省。2018年，所有省份都将开展乡村全科执业助理医师资格考试，让符合条件的村医和愿意到乡镇卫生院、村卫生室从业的人员都有机会参加考试，不断优化村医队伍结构。

如何解决基层全科医生“招不进、留不住”的难题？各地采取了一系列激励机制。从2017年起，广东省为经济欠发达地区每家基层医疗卫生机构设置2个全科医生特设岗位，聘请一批具有执业医师资格、能胜任全科医生岗位的医务人员在基层工作，特岗全科医生聘期一般为3年，省级财政按每个岗位每年6万元的标准为经济欠发达地区安排补助资金。特岗全科医生要承担预防保健、常见病、多发病的诊疗，以及专科疾病的识别、转诊和危重情况的应急处理任务等。

全科医生岗位吸引了一大批高素质人才。尹朝霞曾是首都医科大学附属复兴医院的心血管病专家，7年前经过转岗培训从专科医生变成全科医生，现任深圳罗湖医院集团社管中心常务副主任、东门社康中心主任，深受社区居民信赖。她说：“专科医生将患者当成一个分割体，而全科医生将患者当成一个整体，这是全科医学的最大优势。”

《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》提出，到2020年，全科医生应达到30万人以上。据此计算，我国全科医生缺口约有9万人。国家卫计委有关负责人指出，全科医生数量少、需求大，发展不平衡不充分的矛盾突出，我们既要着眼长远，又要立足当前，多管齐下，加快壮大全科医生队伍，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，增强群众的获得感，为实现基层首诊、分级诊疗夯牢基础。

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 01 版）