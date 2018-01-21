仅一成北京居民生育二孩

《北京社会心态蓝皮书：北京社会心态分析报告（2016-2017）》（以下简称《分析报告》）昨天发布。调查显示，北京居民生育意愿和生育行为差距较大，虽然58.6%的北京居民理想子女数为两个，但仅有10.8%的北京居民实际生育两个孩子。同时，近15年来北京居民生育意愿正在逐步降低。

昨天，由北京市社会心理服务促进中心、北京市社会心理工作联合会、社会科学文献出版社主办的“第二届社会心理与社会治理论坛暨北京社会心态蓝皮书发布会”在京举行，会上《分析报告》也予以发布。

根据《分析报告》，调查通过两个方面数据反映了北京居民国家治理效果认知。一是居民对与百姓切身利益比较紧密的政策和工作的评价方面，在居民对28项与百姓密切相关的政策和工作的评价中，满分为5分，满意度达到中值（3分）以上的有23项，反映出居民对绝大多数政策和工作比较满意，满意度最高的5项政策与工作为社区服务（3.61分）、人口疏解（3.50分）、全面二孩（3.48分）、大众创业万众创新（3.41分）、文化交流（3.38分）。满意度最低的五项政策与工作为，教育改革（2.90分）、房地产调控（2.80分）、食品安全（2.57分）、交通拥堵治理（2.49分）、延迟退休（2.26分）。

二是居民的主观获得感现状方面，北京居民的获得感数据呈现“中间多，两头少”的比例分布特点，表示获得感一般的居民比例最高，达64.1%，表示获得感高和表示获得感低的居民各占16.9%和18.9%。从以上两方面数据总的来看，北京居民对国家治理效果评价较高。

对于生活意义感，以5分制计算，报告显示，北京居民生活意义感平均分为3.49分。4.1%的北京居民觉得生活意义感很低或较低，70.7%的北京居民觉得生活意义感较强或很强。其中，外地城镇居民的生活意义感更强。

在生育观方面，《分析报告》显示，北京居民生育意愿和生育行为差距较大。当居民被问到理想子女数时，58.6%的北京居民理想子女数为两个孩子。但调查结果显示，72.6%的北京居民实际生育一个孩子，仅有10.8%的北京居民实际生育两个孩子。同时，分析近15年数据发现，北京居民生育意愿正在逐步降低。希望生育两个孩子的北京居民比例逐步降低：2001年，70.4%的北京居民希望生育两个孩子；2011年，69.5%的北京居民希望生育两个孩子；到2016年，希望生育两个子女的北京居民比例降至58.6%。

据了解，本年度的蓝皮书以“社会认知”为主题，对全市16个区进行了抽样调查，共获取有效样本2430个。（记者 王薇）