冬季胡荽香 解头痛，助消化

文/胡献国

胡荽，又名香荽、芫荽、香菜，为伞形科植物芫荽的带根全草，全国各地均有栽培，冬春采收，其植物的果实、种子亦供药用。香菜是一种蔬菜，同时又是一种天然植物香料，它是汉代张骞出使西域带回的种子，因而称“胡荽”。其香气四溢，清脆鲜嫩，因而又称“香荽”。 胡荽营养丰富，在中国及东南亚各地具有民族风味的菜肴中，是不可缺少的佐料。冬春菜肴中，香菜羊肉汤、香菜牛肉汤等，鲜美可口，是进补强身、散寒祛风的佳品。

中医认为，香菜性味辛、温，入肺、脾经，有发汗透疹，消食下气之功，适用于感冒，小儿麻疹或风疹透发不畅，饮食积滞，消化不良等。《本草纲目》言“胡荽辛温香窜，内通心脾，外达四肢”。《食经》言其“调食下气”。《食疗本草》言其“利五脏，补筋脉，主消谷能食，治肠风”。《嘉佑本草》言其“消谷，治五脏，补不足，利大小肠，通小腹气，拔四时热，止头痛，疗痧疹，豌豆疮不出，作酒喷之立出，通心窍”。《日用本草》言其“消谷化气，通大小肠结气。治头痛齿痛，解鱼肉毒”。《医林纂要》言其“升阳散气，辟邪气，发汗，透疹”。香菜入食，对于发热引起的头痛可以解除；对因饮食不节引起的积食停滞可帮助消化；对痘疹不出的可使之透发；对某些食物中毒有解毒作用。

营养分析表明，本品含挥发油、维生素C、苹果酸钾等。香菜的香气，是由醇类和烯类组成的挥发油及苹果酸钾引起的，入食后可增加胃液分泌，增进食欲，调节胃肠蠕动，提高消化力，山东中医学院在对香菜的研究中发现，香菜含有植物蛋白、钙、磷、铁、钾及多种维生素。现介绍几则食疗方，供选用。

香菜消食汤：香菜50克，六曲、陈皮各10克，生姜3片。将三者洗净，放入锅中，加清水适量水煎取汁，频频饮服，每日1剂，连续3～5天。可开胃健脾，适用于食欲不振，消化不良。

香菜香菇汤：香菜、香菇各50克。将二者洗净，放入锅中，加清水适量水煎取汁，频频饮服，每日1剂，连续3天。可解表透疹，适用于麻疹、风疹、水痘疹发不畅。疹已透或疹虽未透出而热毒壅盛者不宜服用。

香菜葱姜汤：香菜、鲜葱、生姜各适量。将三者洗净，放入锅中，加清水适量水煎取汁，频频饮服，每日1剂，连续2～3天。可发汗解表，适用于风寒感冒，鼻塞流涕。

芫荽糖饮：芫荽、饴糖各30克，大米100克。将大米淘净，加水煮汤，取大米汤3汤匙与芫荽、饴糖搅拌同蒸10分钟，趁热顿服，每日2～3次。可发汗解表。适用于伤风感冒，咳嗽，流清涕等。