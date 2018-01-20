进入寒冬，随着气温的逐渐降低，很多家庭都启用了取暖设备，尤其是热水袋，很多家长会用它暖被窝，生怕孩子睡觉着了凉。然而，这看似“无害”的热水袋，却会在不知不觉中烫伤孩子。今年冬天，南京市儿童医院烧伤整形科门诊每个月都有十来例被热水袋低温烫伤的患儿，大多是学龄期孩子，伤处也多位于脚部和小腿。

“热水袋看似不烫，但长时间接触局部皮肤，也会造成低温烫伤，加上孩子睡觉比较沉，疼痛感小，不会惊醒，因而烫伤的患处常可达深二度、三度烫伤，治愈后会留有明显的疤痕。”南京市儿童医院烧伤整形科严俊医生介绍说，孩子被热水袋低温烫伤，常常醒来后才感到疼痛，有的甚至并不知觉，而是爸妈发现的水疱。此时，家长不要随意对水疱做任何处理，不要涂抹任何东西，包括烫伤药、酒精、碘伏等，更不能涂抹香油、酱油等，应尽快到医院烧伤科就诊。同时，送医过程中应暴露患处，避免造成二次伤害。

医生提醒>>>

严医生建议家长，第一，购买正规、质量好的热水袋，防止漏水、渗水，长时间久置的热水袋也要注意老化破裂问题；

第二，灌入热水后应将热水袋中气体排净再拧紧盖子，防止气体过多炸裂；

第三，热水袋最好用厚布袋包裹后使用，避免直接接触孩子皮肤；

第四，尽量不把热水袋留在孩子的被窝里过夜。此外，暖宝宝、电热毯、暖手宝等均可能造成低温烫伤，油汀、电暖气等各类取暖器也可能造成烫伤，家长一定要谨慎使用并看管好孩子。（通讯员 张艾萱 记者 于丹丹）