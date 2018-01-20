陕西：507家医院异地就医直接结算

记者17日从陕西省卫计委获悉，陕西省城乡医保已实现异地就医住院费用直接结算，省内外异地就医直接结算网持续扩大，目前共实现省内507家、跨省254家医疗机构联网结算，覆盖31个省份。

据介绍，陕西省制定了城乡居民医疗保险省内、跨省两种异地就医即时结算方案，设立了省级异地就医结算专用账户，对参与异地就医结报单位进行专项培训。随着异地就医信息化系统进一步完善，参保患者只需按照就医所在地医保报销政策交纳自付费用即可出院，流动人口、“候鸟老人”不用再为看病报销而往返奔波。

此外，陕西作为在全国率先推行分级诊疗制度的省份之一，目前共组建各种形式的医联体101个，涵盖二、三级医院和基层医疗卫生机构超过1600家，百姓看病更加方便快捷。同时，城市公立医院药品和耗材“两票制”和联合采购在陕西省全面推行。省内共组建10个采购联合体，开展联合采购，降低药品耗材价格。由陕西省发起，10个省份为成员的省际医用耗材采购联盟，成为国内医用耗材领域成员数量最多、采购体量最大的采购联盟。（记者蔺娟）