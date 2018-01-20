我国生鲜乳产品的抽检合格率达99.8%

据农业部最新监测，全国生鲜乳产品的抽检合格率达99.8%，三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率则连续9年保持在100%。农业部有关负责人日前对此表示，我国生鲜乳的质量水平处于最好时期。

农业部从2016年开始，连续组织发布《中国奶业质量报告》，通过权威数据展现中国奶业发展现状。2017年，我国生鲜乳乳蛋白率抽检平均值3.2%，乳脂肪抽检平均值3.8%，分别高出生乳国家标准0.4和0.7个百分点，达到发达国家水平。

党的十八大以来，农业部生产和监管并重，监测和执法并举，加强对奶牛场、奶站、运输车三个重点环节监管，着力构建严密的全产业链质量安全监管体系。

在监管方面，全国的运行奶站和运输车都被纳入监管监测信息系统，实时掌握奶站和运输车的运行和变化情况。目前全国8100多个奶牛场、5400多个生鲜乳收购站和5200多辆运输车全部纳入监管，持证经营。农业部连续9年开展生鲜乳专项整治行动，落实各地奶站、奶车专人监管制度，做到不漏站、不漏车。落实监管频次制度，定期对奶站、奶车进行巡查监管，特别是对婴幼儿配方乳粉奶源的奶站、运输车和奶牛场全部建档立案，纳入重点监管。

为保障生鲜乳质量稳步提升，农业部大力推进优质奶源基地建设，推动奶业转型升级。目前，我国奶业以规模牧场、中高产牛群为主体的生产体系基本形成，规模牧场机械化挤奶率达到100%。（记者董峻）